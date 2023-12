De nouvelles preuves suggèrent un vaste cycle mondial de l’eau au sein de la Terre

Des scientifiques de l'Université d'État de l'Arizona ont fait une découverte révolutionnaire concernant les processus internes de la Terre. Grâce à des études récentes, ils ont découvert que l'eau de la surface descendait lentement dans le noyau terrestre, déclenchant une réaction chimique qui créait une nouvelle couche entre le noyau externe et le manteau externe. Cette couche, qui a « quelques centaines de kilomètres d’épaisseur », a des implications sur le noyau métallique profond et sur le cycle des eaux de surface.

Traditionnellement, on croyait que les échanges de matière entre le noyau terrestre et le manteau étaient minimes. Cependant, ces nouvelles découvertes remettent en question cette notion. Les chercheurs ont découvert que lorsque l’eau atteint la limite noyau-manteau, elle réagit avec le silicium présent dans le noyau, entraînant la formation de silice. Cette découverte, combinée à des observations antérieures de diamants formés à partir d'eau et de carbone sous une pression extrême, met en évidence une interaction beaucoup plus dynamique entre le noyau et le manteau.

Les implications de cette découverte s'étendent au-delà de la communauté scientifique. Cela suggère un vaste cycle mondial de l’eau qui était auparavant méconnu. La couche altérée dans le noyau a le potentiel d’influencer les cycles géochimiques qui relient le cycle des eaux de surface au noyau métallique profond. Cette découverte fait progresser notre compréhension des processus internes de la Terre et met en lumière le lien entre la surface et les profondeurs.

Même s’il reste encore beaucoup de choses à savoir sur le fonctionnement interne de notre planète, ces nouvelles découvertes fournissent des informations précieuses. Ils remettent en question les idées reçues et ouvrent la voie à une exploration plus approfondie. À mesure que les scientifiques continuent de percer les mystères du noyau terrestre, notre compréhension de la planète sur laquelle nous vivons s'approfondit.

QFP

1. Comment l'eau atteint-elle le noyau de la Terre ?

L'eau de la surface descend lentement à travers les plaques tectoniques descendantes, pour finalement atteindre le noyau après un voyage de 2,900 XNUMX kilomètres.

2. Que se passe-t-il lorsque l’eau atteint la limite noyau-manteau ?

Lorsque l’eau atteint la limite noyau-manteau, elle réagit avec le silicium présent dans le noyau pour former de la silice.

3. Quelle est la signification de cette découverte ?

Cette découverte suggère une interaction plus dynamique entre le noyau et le manteau et met en évidence un vaste cycle mondial de l'eau qui était auparavant méconnu. Cela a également des implications sur les cycles géochimiques qui relient le cycle des eaux de surface au noyau métallique profond.

4. Quelles sont les implications pour notre compréhension des processus internes de la Terre ?

Cette découverte remet en question la croyance antérieure selon laquelle les échanges de matière étaient minimes entre le noyau et le manteau, approfondissant ainsi notre compréhension du fonctionnement complexe de notre planète.