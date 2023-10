Une montre incroyable avec des inserts de météorite établit un record du monde Guinness

By

Une montre nommée « Cosmopolis » a été reconnue par le Guinness World Records pour sa caractéristique unique consistant à comporter 12 inserts en météorites. Une vidéo présentant ce garde-temps extraordinaire a été partagée sur Instagram, mettant en avant son design distinctif et ses matériaux rares. Les inserts de la montre proviennent de météorites provenant de la Lune, de Mars et de l’espace.

La vidéo donne un aperçu du processus méticuleux impliqué dans la création de la montre. L'entreprise horlogère suisse Les Ateliers Louis Moinet SA a soigneusement sélectionné 12 météorites différentes et les a intégrées au cadran de la montre. Le design de la montre présente un boîtier en or rose 18 carats d'un diamètre de quarante millimètres, complété par un bracelet noir.

Chaque météorite présentait un défi unique lors du processus de découpe en raison de sa fragilité variable, soulignant l'attention portée aux détails requise pour son intégration dans la montre. Le résultat est une montre qui met en valeur la beauté et la rareté de ces météorites tout en conservant une esthétique contemporaine.

Le PDG et directeur créatif des Ateliers Louis Moinet, Jean-Marie Schaller, a exprimé sa fierté d'avoir obtenu un titre Guinness World Records, soulignant leur engagement en faveur d'une horlogerie innovante et repoussant les limites de la créativité. Cette montre rend hommage à l'héritage de Louis Moinet et démontre leur dévouement à créer des montres extraordinaires qui captivent le monde.

La vidéo présentant les inserts météorites de la montre a attiré une attention considérable sur Instagram, accumulant près de deux millions de vues et recevant des milliers de likes. Les utilisateurs ont exprimé leur admiration et leur fascination avec des commentaires tels que « C'est époustouflant » et « C'est magnifique ».

Incorporant des éléments venus de l'espace, cette montre se distingue véritablement comme une pièce d'artisanat remarquable et un témoignage des possibilités infinies de l'horlogerie.

