Un astrophotographe capture une superbe image de la pluie de météores des Perséides

L'astrophotographe Miguel Claro de Lisbonne, au Portugal, a récemment capturé une image à couper le souffle de la pluie de météores des Perséides, mettant en valeur la beauté et les merveilles du ciel nocturne. En installant une caméra à 360 degrés dans la réserve de ciel étoilé d'Alqueva, Claro a pu photographier non seulement les météores traversant le ciel, mais également l'éblouissante lueur blanche de la Voie lactée et la lumière zodiacale éthérée.

La lumière zodiacale est créée lorsque les rayons du soleil se reflètent sur la poussière dispersée dans tout le système solaire, restes de collisions entre astéroïdes et comètes. Sur l'image de Claro, on peut la voir comme une fine ceinture de lumière à droite du centre, s'étendant au-dessus et au-dessous du point lumineux de Jupiter.

L'image composite, réalisée à partir de photographies prises pendant quatre nuits consécutives, montre plus de 100 météores provenant du point radiant de la constellation de Persée. Derrière les météores, la Voie Lactée illumine le ciel, ajoutant une belle lueur à la scène.

L'image de Claro peut être visualisée à 360 degrés sur son site Internet. La photographie met en valeur la magnificence du ciel nocturne et nous rappelle les merveilles que l’on peut observer si l’on prend le temps de lever les yeux.

Pour en savoir plus sur les superbes astrophotographies de Miguel Claro, visitez son site Web ou suivez ses histoires sur Instagram.

Définitions:

– Radiant : Le point du ciel d’où semble provenir une pluie de météores.

– Lumière zodiacale : Une faible lueur diffuse observée dans le ciel nocturne causée par la lumière du soleil se reflétant sur les particules de poussière interplanétaires.

Source : Space.com