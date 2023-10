La fusée Falcon Heavy de SpaceX s'apprête à lancer la mission Psyche Asteroid de la NASA

By

La fusée Falcon Heavy de SpaceX devrait lancer aujourd'hui la mission astéroïde Psyché de la NASA, si les conditions météorologiques le permettent. Le lancement devrait avoir lieu au Kennedy Space Center de la NASA en Floride à 10 h 19 HAE. Cependant, il existe 40 % de chances que des conditions météorologiques défavorables sur la Space Coast puissent affecter le lancement.

Si le lancement se déroule comme prévu, les deux propulseurs latéraux du Falcon Heavy reviendront sur Terre pour un atterrissage à la station spatiale de Cap Canaveral. Cela marquera le quatrième lancement et atterrissage de chaque booster. Le booster central, quant à lui, sera utilisé pour la première et unique fois et sera rejeté dans l’océan Atlantique.

Après le décollage, l'étage supérieur du Falcon Heavy transportera le vaisseau spatial Psyché dans l'espace et le déploiera environ 62.5 minutes après le lancement. Le vaisseau spatial embarquera ensuite pour un voyage dans l’espace lointain vers Psyché, un astéroïde métallique situé dans la ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être le noyau exposé d’une ancienne protoplanète, offrant une opportunité unique d’exploration.

Une fois son objectif atteint en 2029, Psyché étudiera l’astéroïde depuis son orbite pendant environ deux ans. Cette mission a des implications importantes pour notre compréhension de la formation planétaire et de la composition des corps célestes.

Si le lancement d'aujourd'hui échoue en raison de problèmes météorologiques ou techniques, SpaceX et la NASA disposent de plusieurs opportunités de décollage quotidiennes jusqu'au 25 octobre pour tenter une nouvelle fois.

La Falcon Heavy, actuellement la deuxième fusée la plus puissante en service, a un palmarès réussi avec sept vols à ce jour. Cependant, il s’agira de la mission inaugurale de la fusée pour la NASA.

Sources:

- la NASA

– Space X