Un nouveau timelapse capture le cycle de vie d’un champignon nauséabond

Les scientifiques ont récemment documenté la fascinante naissance et la décomposition d’un champignon à la forme distincte, connu pour son odeur âcre. Le champignon en question est la partie visible d’un champignon puant connu sous le nom de Phallus impudicus. Il pousse généralement près du bois et des plantes en décomposition, s'étendant jusqu'à 10 pouces au-dessus du sol. Le chapeau de la tige est recouvert d'une bave brun olive appelée gleba, qui est responsable de la puanteur incomparable émise par le champignon.

Selon l'Université de Floride, l'odeur des cornes puantes a été comparée à de la chair en décomposition, des excréments en décomposition et des eaux usées. Malgré son arôme répugnant, le champignon puant est bel et bien comestible. Lorsqu'elle est consommée à l'état d'œuf, la saveur de la corne puante commune ressemblerait à celle des noisettes.

Le champignon puant émerge d'une petite base en forme d'œuf enfouie dans le sol et ancrée au sol par des filaments blancs. Cette base contient une masse visqueuse et remplie de spores qui finit par se développer en un chapeau nauséabond du champignon.

Dans une vidéo captivante, les chercheurs ont réussi à capturer l’intégralité du cycle de vie du champignon puant en trois heures. Initialement, le champignon émerge de sa base et atteint rapidement sa taille maximale. Les mouches sont rapidement attirées par la gleba et se régalent de la bave pendant environ 10 heures, enlevant la couche brun olive. Au cours des jours suivants, le corps blanc restant, appelé « doigt de cadavre », commence à se décomposer avant de finalement basculer. La séquence se termine avec la décomposition et la dissipation de la fructification dans le sol.

Ce cycle de vie de courte durée permet aux cornes puantes de terminer leur cycle de reproduction. Le chapeau du champignon contient des spores que les mouches et autres invertébrés ingèrent lorsqu'ils consomment la bave. Ces spores sont ensuite dispersées dans de nouveaux endroits grâce aux excréments de ces créatures. Cette nouvelle stratégie distingue les champignons puants de la plupart des autres champignons formant des champignons, qui dispersent les spores en les libérant dans l'air.

La remarquable vidéo accélérée a été partagée par le bureau gouvernemental des forêts de la région de Soest-Sauerland, dans l'est de l'Allemagne. Il a fallu trois semaines pour capturer les images, les chercheurs attendant patiemment que la corne puante se développe et vérifiant régulièrement la caméra. La vidéo offre une vue fascinante du cycle de vie et de la stratégie de reproduction unique du champignon puant.

Sources:

- Université de Floride

– Forêt régionale Soest-Sauerland via Facebook