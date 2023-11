Des images rares capturent une rencontre avec des crapets juvéniles au large des côtes de la Colombie-Britannique

Un plongeur a récemment eu l'incroyable opportunité de capturer des images rares de deux juvéniles de crapet de mer (Mola mola) nageant ensemble dans les eaux émeraude au large des côtes de la Colombie-Britannique, au Canada. La vidéo, réalisée par le scientifique citoyen Timothy Manuelides, présente le jeune crapet aux côtés d'un banc de sébastes veuves et de sébastes à queue jaune.

Bien que les experts aient des connaissances limitées sur les premiers stades de la vie du crapet, ils ont pu identifier ces individus particuliers comme étant des crapets juvéniles en fonction de leur ventre anguleux et de leur plus petite taille. La biologiste marine Marianne Nyegaard, spécialiste des crapets océaniques, a confirmé leur identification dans une publication sur Facebook, soulignant leur « bébé ».

Mesurant environ 24 pouces (60 centimètres) de diamètre, ces crapets juvéniles étaient environ cinq fois plus petits que les crapets adultes, mais nettement plus grands que leur taille de nouveau-né de seulement 0.1 pouce (2.5 millimètres). Habituellement, on sait peu de choses sur les débuts du crapet et pour identifier avec précision leurs larves, le séquençage de l’ADN est nécessaire.

Contrairement aux idées reçues, la vidéo souligne que les crapets sont capables de nager plus vite que beaucoup ne le pensent. Les chercheurs ont noté dans la publication Facebook que les crapets sont souvent perçus à tort comme lents en raison de leur comportement « d'exposition au soleil » à la surface de l'océan, où ils se prélassent dans une lumière chaude après avoir passé du temps dans des profondeurs plus froides. Cependant, ils peuvent nager rapidement en cas de besoin.

Le crapet de mer, également connu sous le nom de mola, tire son nom de sa forme ronde et aplatie rappelant une meule. Ces créatures captivantes peuvent atteindre des tailles massives à l’âge adulte, atteignant jusqu’à 10 mètres de diamètre. Les crapets habitent une variété d'océans à travers le monde, des eaux tropicales aux mers tempérées, et ont tendance à passer leur temps entre la surface et des profondeurs d'environ 3 pieds (660 mètres).

Il convient de noter que les séquences vidéo et les efforts de recherche ultérieurs contribuent à l’étude en cours des espèces de Mola au large de la côte ouest de l’Amérique du Nord. Le Dr Marianne Nyegaard, responsable d'Ocean Sunfish Research, a identifié ces poissons comme étant très probablement des Mola mola juvéniles, les distinguant des autres espèces trouvées dans ces eaux, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

Q : Quelle taille un crapet adulte peut-il atteindre ?

R : Le crapet adulte peut atteindre jusqu'à 10 mètres de diamètre.

Q : Comment la vidéo remet-elle en question les idées fausses courantes sur le crapet ?

R : La vidéo démontre que les crapets sont capables de nager plus vite qu’on ne le croit généralement.

Q : Que sait-on des débuts de la vie des crapets ?

R : Les connaissances sur les premières vies des crapets sont limitées et les larves ne peuvent être identifiées au niveau de l'espèce que par séquençage de l'ADN.

Q : Qu’est-ce qui est unique dans l’apparence du crapet-lune ?

R : Les crapets ont un corps rond et aplati, ressemblant à une meule.

Q : À quelle profondeur nagent généralement les crapets ?

R : Les crapets passent généralement leur temps entre la surface de l'eau et des profondeurs d'environ 660 pieds (200 mètres).