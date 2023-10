OSIRIS-REx de la NASA revient sur Terre avec un échantillon d'astéroïde rare

By

La mission OSIRIS-REx de la NASA est revenue avec succès sur Terre avec son rare échantillon d'astéroïde. Le vaisseau spatial a collecté l’échantillon de l’astéroïde Bennu en octobre 2020 et était très attendu pour sa livraison sur Terre pour une analyse plus approfondie.

La capsule de retour d'échantillons a été libérée de Bennu le 24 septembre, après un voyage de deux ans. Les caméras du vaisseau spatial ont enregistré le lancement, montrant la capsule et sa rare cargaison se dirigeant vers la Terre. La capsule est entrée dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 44,500 27,650 km/h (18 11 mph) et a déployé des parachutes pour réduire sa vitesse. Il a atterri en toute sécurité à une vitesse réduite de XNUMX km/h (XNUMX mph).

La mission n’a pas été sans défis. La capsule a d'abord déployé un parachute de freinage pour réduire sa vitesse avant de déployer le parachute d'atterrissage. L’équipe de mission était inquiète car elle n’avait pas reçu immédiatement la confirmation du déploiement du parachute-drogue. Cependant, lorsqu'ils ont finalement appris que le parachute principal s'était déployé correctement, il y a eu un soupir de soulagement et des émotions bouleversantes parmi les membres de l'équipe.

Le retour de l’échantillon de l’astéroïde Bennu est significatif pour les scientifiques. Bennu est un astéroïde carboné, le type le plus courant, et contient des glaces volatiles qui peuvent donner un aperçu de la formation du système solaire. Les scientifiques espèrent que l’échantillon de Bennu contiendra des substances volatiles, des composés organiques et du carbone vierge provenant du début du système solaire.

Les échantillons seront distribués à différents chercheurs à travers le monde. Certains seront analysés à la Direction de la recherche et de l'exploration des astromatériaux de la NASA au Johnson Space Center, tandis que d'autres seront envoyés au Centre de conservation d'échantillons extraterrestres du Japon. Ces échantillons feront la lumière sur les débuts du système solaire et les origines de la vie.

Les scientifiques passeront des années à étudier les échantillons de Bennu pour répondre à des questions importantes sur les origines de la vie, l'histoire du système solaire et la manière dont l'échantillon a changé depuis sa collecte par OSIRIS-REx. Le retour réussi de l’échantillon marque une étape majeure pour la mission et apporte à l’équipe un sentiment d’accomplissement et de satisfaction.

Sources : NASA