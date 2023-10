Le prototype Moon Rover de la NASA termine le parcours d'obstacles lunaire

Le nouveau prototype de rover lunaire de la NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), a réussi avec succès une course d'obstacles simulant le terrain accidenté de la surface lunaire. Le rover devrait se lancer vers le pôle sud lunaire en novembre 2024 à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy.

Pour tester la mobilité de VIPER, les ingénieurs du Glenn Research Center de la NASA à Cleveland ont créé un environnement lunaire simulé avec de gros rochers, des pentes abruptes et des cratères profonds. Le rover atterrira sur Mons Mouton, une montagne proche du pôle sud de la Lune, et sera chargé de caractériser l'environnement lunaire pour la sélection du futur site d'atterrissage du programme Artemis au cours de sa mission d'environ 100 jours.

La NASA a partagé une vidéo des récents tests de mobilité du rover, démontrant sa capacité à surmonter les défis potentiels auxquels il sera confronté sur la surface lunaire. Les tests comprenaient des manœuvres sur des pentes abruptes, la traversée de cratères et la navigation sur un sol semblable à des sables mouvants. La réussite de ces tests indique que VIPER est bien équipé pour explorer le terrain accidenté de la Lune.

Dans le cadre du programme Artemis de la NASA, qui vise à établir une colonie lunaire permanente, VIPER jouera un rôle crucial dans l'identification des endroits où l'eau et d'autres ressources peuvent être extraites pour permettre des séjours de longue durée sur la Lune. De plus, la mission VIPER cherche à découvrir les origines de l'eau gelée et d'autres substances volatiles sur la Lune, leur préservation sur des milliards d'années et leur fuite du sol lunaire.

Les ingénieurs du Johnson Space Center de la NASA à Houston ont également testé le dernier instrument scientifique de VIPER, le Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT est une perceuse à percussion rotative qui sera utilisée pour récupérer des déblais de sol jusqu'à trois pieds sous la surface lunaire. Cet instrument fournira des données précieuses sur la résistance, la compacité et la température du sol lunaire.

La réussite des tests de mobilité de VIPER et l'intégration de son instrument scientifique final rapprochent la NASA de la découverte des mystères du pôle sud de la Lune et d'ouvrir la voie à une future exploration lunaire.

