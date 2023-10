Nouveau titre : Dust Devils repérés par le rover Perseverance de la NASA sur Mars

By

Résumé : Le rover Perseverance de la NASA a découvert un tourbillon rempli de poussière, connu sous le nom de diable de poussière, sur Mars. Les diables de poussière sont courants sur Mars et sur Terre, mais ceux trouvés sur Mars peuvent devenir beaucoup plus gros que leurs homologues terrestres.

Le rover Perseverance de la NASA a récemment capturé des images d'un diable de poussière à la surface de Mars. Les tourbillons de poussière sont des phénomènes naturels qui se produisent sur Terre et sur Mars lorsque des colonnes d’air chaud ascendantes se mélangent à des colonnes d’air plus froid descendantes. Ces vortex tourbillonnants de poussière peuvent atteindre des tailles impressionnantes sur Mars, dépassant souvent les dimensions de ceux trouvés sur Terre.

Les tourbillons de poussière se forment dans les zones à atmosphère mince, comme sur Mars, où la faible pression atmosphérique contribue au mouvement de rotation. À mesure que l’air chaud monte, il crée une colonne rotative qui attire les particules de poussière du sol. Ce mouvement tourbillonnant peut parfois être observé depuis l’espace et est un spectacle courant capturé par les rovers martiens.

La capacité du rover Perseverance à capturer des images de tourbillons de poussière sur Mars fournit aux scientifiques des données précieuses sur l’atmosphère et les conditions météorologiques de Mars. En étudiant ces phénomènes, les scientifiques peuvent mieux comprendre le climat de la planète et potentiellement déterminer si les conditions sur Mars étaient propices à la vie.

Les diables de poussière ont également le potentiel de nettoyer les panneaux solaires des rovers martiens, fournissant ainsi un regain d’énergie temporaire. Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent déposer une couche de poussière sur les panneaux solaires, réduisant ainsi leur efficacité. Cependant, les vents forts générés par les tourbillons de poussière peuvent aider à éliminer cette couche de poussière, permettant ainsi aux panneaux solaires de capter plus de lumière solaire et de générer plus d’énergie.

