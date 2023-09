Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA rapportera un échantillon de l'astéroïde Bennu

By

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA devrait survoler la Terre ce week-end, apportant avec lui un échantillon collecté sur l'astéroïde potentiellement dangereux Bennu. Dans le cadre d’une mission historique, ce sera la première fois que la NASA collectera du matériel provenant d’un astéroïde et le ramènera sur Terre. Le projet de télescope virtuel, dirigé par l'astrophysicien italien Gianluca Masi, prévoit de diffuser l'événement en direct, fournissant des images en temps réel du vaisseau spatial et de sa précieuse capsule de retour d'échantillons.

La diffusion en direct devrait commencer à 7 h HAE le samedi 23 septembre. Cependant, les conditions météorologiques ou d'autres facteurs peuvent affecter la capacité d'observer la sonde OSIRIS-REx depuis le sol.

OSIRIS-REx a été lancé depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride en septembre 2016 et est arrivé sur l'astéroïde Bennu en août 2018. Après deux ans d'observation, le vaisseau spatial a collecté des matériaux à la surface de Bennu. En 2021, le vaisseau spatial a mis en marche son système de propulsion et a commencé son voyage de retour vers la Terre, qui culminera avec la sortie de la cartouche de retour d'échantillons ce week-end. La cartouche devrait atterrir dans la région désertique autour du champ d'essai et d'entraînement de l'armée américaine dans l'Utah.

L’étude des matériaux astéroïdes comme Bennu peut fournir des informations précieuses sur les débuts du système solaire et la composition de la matière à cette époque. Une fois l'échantillon revenu, il sera catalogué et analysé sur une période de deux ans, de fin 2023 à 2025. Au moins 75 % de l'échantillon sera conservé au Johnson Space Flight Center de la NASA à Houston pour des recherches futures.

Cette mission marque une étape importante dans l'exploration spatiale, et les découvertes de cet échantillon d'astéroïde pourraient révéler des secrets sur les origines de notre système solaire. À l’issue de cette mission, le vaisseau spatial sera rebaptisé OSIRIS-APEX et entreprendra un voyage vers l’astéroïde géocroiseur Apophis, où il s’installera en orbite autour de la roche spatiale d’ici 2029.

