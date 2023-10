La NASA va lancer une mission sur un astéroïde riche en métaux pour étudier le noyau planétaire

La NASA se lance dans une mission révolutionnaire visant à étudier la composition d'un astéroïde qui serait en grande partie composé de fer et de nickel. On pense que l’astéroïde, connu sous le nom de 16 Psyché, faisait autrefois partie d’un noyau planétaire. Ce sera la première mission de la NASA à explorer un astéroïde contenant plus de métal que de roche ou de glace.

Le lancement de la mission Psyché est prévu jeudi à 10 h 16 HE. Le vaisseau spatial sera transporté dans l’espace par une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le Kennedy Space Center en Floride. Le vaisseau spatial Psyché, de la taille d'une petite camionnette, est équipé de divers instruments dont un magnétomètre, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons et un imageur multispectral.

En atteignant l'astéroïde, le vaisseau spatial commencera à renvoyer des images de 16 Psyché tout en menant une étude de sa surface pendant deux ans et en collectant des données pour mieux comprendre sa composition. La mission, propulsée par une propulsion électrique solaire, devrait atteindre l’astéroïde en juillet 2029.

Alors que la NASA pensait auparavant que 16 Psyché pourrait être un noyau exposé d'un planétésimal, un des premiers éléments constitutifs de la planète, l'agence reconnaît maintenant qu'il pourrait s'agir plutôt d'un vestige d'un autre type de corps riche en fer du système solaire. Cette mission permettra de faire la lumière sur la véritable nature de l'astéroïde.

En plus d'étudier l'astéroïde, le vaisseau spatial testera également une nouvelle technologie de communication laser développée par le JPL de la NASA, appelée Deep Space Optical Communications. Cette technologie devrait transmettre des données et des images au moins dix fois plus rapidement que les systèmes conventionnels et sera testée pour sa capacité à envoyer des données à des vitesses plus rapides au-delà de la Lune.

