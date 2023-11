Explorer de nouvelles frontières : la NASA se lance dans une quatrième sortie spatiale entièrement féminine

La NASA est entrée une fois de plus dans l'histoire lorsque les astronautes Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara se sont lancés dans la quatrième sortie dans l'espace entièrement féminine de l'agence spatiale. Cette mission révolutionnaire impliquait non seulement des tâches de maintenance critiques sur la Station spatiale internationale (ISS), mais elle mettait également en valeur l'inclusivité et la diversité croissantes dans le domaine de l'exploration spatiale.

L'objectif principal de cette sortie dans l'espace de six heures était de retirer le groupe de radiofréquences, un boîtier électronique, de la structure de la station. Cette boîte avait été temporairement rangée après le remplacement d'une antenne de communication défectueuse en décembre 2021. De plus, Moghbeli et O'Hara ont été chargés de remplacer l'un des 12 ensembles de roulements gigognes sur le joint rotatif solaire alpha, crucial pour activer les panneaux solaires de la station. pour suivre le soleil et produire de l'électricité.

Initialement prévue le 20 octobre, cette sortie historique a été retardée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement à l'ammoniac sur le module russe Nauka. Les cosmonautes russes ont ensuite effectué une sortie dans l'espace le 25 octobre pour identifier la source de la fuite, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité de l'ISS.

Même si cette mission marquait la quatrième sortie dans l'espace entièrement féminine de l'histoire de la NASA, elle était la première sans les astronautes pionnières Christina Koch et Jessica Meir, qui ont réalisé les trois précédentes. Cependant, la NASA a assuré au public que cette réalisation n’était qu’un début.

Alors que la NASA continue de progresser dans l’exploration spatiale, l’agence reste déterminée à diversifier son corps d’astronautes et à permettre à davantage de femmes de s’aventurer avec audace dans le cosmos. Cette mission crée un précédent pour les futures sorties dans l'espace entièrement féminines, alors que la NASA s'efforce de créer davantage d'opportunités pour que les femmes puissent apporter leur expertise et leurs compétences à l'exploration et à la découverte en cours au-delà de l'atmosphère terrestre.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Combien de sorties dans l'espace entièrement féminines y a-t-il eu dans l'histoire de la NASA ?

Cette récente sortie dans l'espace a marqué la quatrième sortie dans l'espace entièrement féminine de l'histoire de la NASA.

2. Quel était l’objectif de la sortie dans l’espace ?

Les astronautes avaient principalement pour tâche de retirer un boîtier électronique et de remplacer un ensemble de roulements gigognes, tous deux cruciaux pour la maintenance et le fonctionnement de la Station spatiale internationale.

3. Pourquoi la sortie dans l’espace a-t-elle été retardée ?

La sortie dans l'espace a été reportée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement à l'ammoniac sur le module russe Nauka, qui a nécessité une mission distincte pour identifier et résoudre le problème avant de continuer en toute sécurité.

4. Y aura-t-il davantage de sorties dans l’espace exclusivement féminines à l’avenir ?

La NASA a confirmé que cette mission n'est qu'un début et que d'autres marcheuses dans l'espace seront ajoutées à la liste exclusive des marcheuses dans l'espace exclusivement féminines à l'avenir, à mesure que l'agence continue de faire progresser son exploration de l'espace.