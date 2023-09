Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA s'apprête à déposer des échantillons d'astéroïdes

By

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA est sur le point de revenir sur Terre dimanche 24 septembre pour livrer des échantillons de l'astéroïde Bennu. Cette étape marque la première tentative de la NASA de récupérer un morceau de roche spatiale pure. Le vaisseau spatial devrait déposer la capsule contenant les échantillons d'astéroïdes à 10 h 55 HE. Vous pouvez regarder ce moment historique en direct sur NASA TV, l'application NASA et le site Web de l'agence.

Le plan est que le vaisseau spatial dépose sa cargaison lors d’un survol rapproché de la Terre. La capsule effectuera ensuite un atterrissage assisté par parachute au champ d'essai et d'entraînement du ministère de la Défense de l'Utah. L'emplacement d'atterrissage doit se trouver dans une ellipse spécifique. OSIRIS-REx a été lancé en septembre 2016 et a atteint l'astéroïde Bennu en décembre 2018. Après avoir passé deux ans à observer la roche spatiale, le vaisseau spatial a atterri sur Bennu et a collecté un échantillon de sa surface en octobre 2020.

Cette mission est importante car elle marque la première tentative de la NASA de récupérer un échantillon d'un astéroïde. Bennu est un petit astéroïde proche de la Terre qui, selon les scientifiques, pourrait s'être détaché d'un plus gros astéroïde riche en carbone il y a 700 millions à 2 milliards d'années. En ramenant l’échantillon d’astéroïde sur Terre, les scientifiques espèrent découvrir des indices sur les origines de la vie et savoir si les astéroïdes ont transporté les éléments constitutifs de la vie sur notre planète.

Une fois l’échantillon livré, OSIRIS-REx poursuivra sa mission d’exploration de l’astéroïde Apophis. La mission sera renommée OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Restez au courant de l'actualité des vols spatiaux en nous suivant sur Twitter et en ajoutant la page dédiée aux vols spatiaux de Gizmodo.

– NASA/Keegan Barber (image)

– Gizmodo (source)