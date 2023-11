Les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara se lancent dans une promenade spatiale historique

Les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara sont sur le point d'entrer dans l'histoire en se lançant dans leur toute première sortie dans l'espace en dehors de la Station spatiale internationale (ISS). La sortie dans l'espace est prévue le 1er novembre 2023 à 8h05 et peut être retransmise en direct sur la chaîne YouTube officielle de la NASA.

Au cours de la sortie dans l'espace, Moghbeli et O'Hara auront la tâche cruciale de retirer le groupe radiofréquence, un boîtier électronique, et de remplacer les ensembles de roulements sur un joint rotatif de panneau solaire. Cette opération est vitale pour le bon fonctionnement de l'ISS et démontre l'expertise technique et la formation des astronautes.

Jasmin Moghbeli, une astronaute très accomplie, a terminé son parcours éducatif en obtenant son diplôme du Baldwin Senior High School à Baldwin, New York. Elle a obtenu un baccalauréat en génie aérospatial avec technologie de l'information du Massachusetts Institute of Technology et une maîtrise en génie aérospatial de la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie. Moghbeli est également diplômé de l'école de pilotage d'essai de l'US Navy à Patuxent River, dans le Maryland.

Loral O'Hara, une autre astronaute exceptionnelle, est diplômée du lycée Clements de Sugar Land, au Texas. Elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie aérospatial de l'Université du Kansas et une maîtrise ès sciences en aéronautique et astronautique de l'Université Purdue. O'Hara a reçu la bourse de recherche supérieure de la National Science Foundation en 2008, soulignant son dévouement à l'exploration scientifique.

Cette sortie dans l'espace marque un moment inspirant car Moghbeli et O'Hara représentent tous deux la diversité et l'inclusion croissantes dans le domaine de l'exploration spatiale. Leurs réalisations et contributions servent d’inspiration aux futurs scientifiques et astronautes du monde entier.

