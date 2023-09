Un vaisseau spatial de la NASA revient sur Terre avec des échantillons d'astéroïdes

Dans le cadre d'une mission passionnante, un vaisseau spatial de la NASA appelé OSIRIS-REx reviendra sur Terre après avoir passé des années à étudier un astéroïde proche. Le vaisseau spatial lâchera une capsule contenant des morceaux de l'astéroïde, connu sous le nom de Bennu, qui entrera ensuite dans l'atmosphère terrestre et sera parachutée jusqu'au champ d'essai et d'entraînement de l'Utah, dans le désert occidental de l'Utah.

La mission OSIRIS-REx a débuté en septembre 2016 lorsque le vaisseau spatial a été lancé et s'est rendu jusqu'à Bennu, un astéroïde géocroiseur. Le 20 octobre 2020, le vaisseau spatial a atterri avec succès sur Bennu et a utilisé son bras robotique pour collecter un échantillon de roches et de poussière de la surface de l'astéroïde.

Le but de la mission, selon la NASA, est d'aider les scientifiques à comprendre comment se forment les planètes, comment la vie a commencé et d'améliorer nos connaissances sur les astéroïdes susceptibles d'avoir un impact sur la Terre. En analysant les échantillons d’astéroïdes, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur les origines de notre système solaire et le potentiel de vie au-delà de la Terre.

L'atterrissage de la capsule OSIRIS-REx sera retransmis en direct par la NASA, à partir de 10 h HE le dimanche 24 septembre. Le flux peut être regardé sur NASA Television, l'application NASA, le site Web de l'agence et la chaîne YouTube.

Cette mission marque une étape importante dans notre exploration de l’espace et notre compréhension de l’univers. Il démontre les capacités de notre vaisseau spatial à collecter et rapporter des échantillons de corps célestes lointains. L’étude de ces échantillons apportera des réponses précieuses à certaines des questions les plus profondes sur les origines de la vie et de l’univers.

Sources : NASA