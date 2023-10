Une nouvelle étude révèle que les étoiles de mer sont les prédateurs ultimes des récifs coralliens

By

Dans une étude récente publiée dans la revue Global Change Biology, des chercheurs ont mis en lumière l’impact dévastateur de l’étoile de mer couronne d’épines sur les récifs coralliens. Ces étoiles de mer, connues pour leur appétit vorace pour les coraux, apparaissent comme de redoutables prédateurs carnivores qui font des ravages dans ces écosystèmes fragiles.

L'étude met en évidence la capacité des étoiles de mer non seulement à résister aux vagues de chaleur mortelles pour les coraux, mais également à se transformer en prédateurs qui les consomment. Cette découverte alarmante suggère que leur tolérance aux eaux plus chaudes pourrait intensifier les effets néfastes du changement climatique sur les récifs coralliens.

Notamment, une seule étoile de mer couronne d’épines mature peut consommer quotidiennement entre 15 et 30 mètres carrés de corail, ce qui en fait l’une des forces les plus destructrices des écosystèmes des récifs coralliens. En fait, leur potentiel destructeur n’est dépassé que par les cyclones et les événements de blanchissement des coraux.

Bien que l'on soupçonne que la perte de prédateurs naturels et l'accumulation de nutriments dans l'eau contribuent aux épidémies d'étoiles de mer à couronne d'épines, l'étude présente des preuves que la mortalité des coraux induite par le blanchissement pourrait en réalité favoriser la croissance de ces populations d'étoiles de mer.

La recherche révèle que les jeunes étoiles de mer couronne d’épines possèdent une tolérance à la chaleur remarquable, surpassant même celle de leurs homologues adultes. Cela suggère que même si les populations adultes diminuent à cause du changement climatique, les juvéniles herbivores attendront patiemment le bon moment pour se métamorphoser en prédateurs carnivores.

De plus, l'étude identifie certaines caractéristiques qui améliorent les chances de survie des étoiles de mer dans des conditions de réchauffement. Leur petite taille leur permet de réduire leurs besoins physiologiques et leurs préférences alimentaires adaptables leur permettent de consommer diverses sources de nourriture.

Les résultats de cette étude soulignent le besoin urgent d’efforts de conservation et de gestion pour atténuer l’impact de l’étoile de mer couronne d’épines sur les récifs coralliens. En comprenant la dynamique écologique et la résilience de ces étoiles de mer, les chercheurs peuvent développer des stratégies ciblées pour protéger et préserver ces écosystèmes inestimables pour les générations futures.

Questions Fréquentes

Q : Qu’est-ce que l’étoile de mer couronne d’épines ?

L'étoile de mer couronne d'épines (Acanthaster planci) est une espèce d'étoile de mer originaire de la Grande Barrière de Corail et de la région Indo-Pacifique. Il est connu pour sa capacité à consommer de grandes quantités de corail, ce qui constitue une menace importante pour les récifs coralliens.

Q : Quel est l’impact de l’étoile de mer couronne d’épines sur les récifs coralliens ?

Les étoiles de mer à couronne d’épines sont de voraces prédateurs de coraux. Lors des épidémies, ils se nourrissent abondamment de coraux durs, laissant de vastes étendues de squelettes de coraux sans vie sur le récif. Cette destruction peut avoir des effets à long terme sur les écosystèmes des récifs coralliens.

Q : Comment les étoiles de mer couronne d’épines survivent-elles dans des conditions de réchauffement ?

L’étude a révélé que les jeunes étoiles de mer couronne d’épines possèdent une grande tolérance à la chaleur, ce qui leur permet de supporter des vagues de chaleur mortelles pour les coraux. Ils peuvent attendre patiemment le bon moment pour se métamorphoser en prédateurs carnivores, même si leurs populations adultes diminuent à cause du changement climatique.

Q : Comment atténuer l’impact de l’étoile de mer couronne d’épines ?

Les efforts de conservation et de gestion sont cruciaux pour atténuer l’impact de l’étoile de mer couronne d’épines. Comprendre leur dynamique écologique et leur résilience peut aider à développer des stratégies ciblées pour protéger les récifs coralliens de ces prédateurs destructeurs.

