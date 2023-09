Requins marteaux : le développement de leurs crânes uniques

Des chercheurs de l’Université de Floride ont mené une étude révolutionnaire qui donne un aperçu du développement de la forme unique en forme de marteau des crânes des requins-marteaux. Dirigée par le professeur Gareth Fraser, l'équipe a documenté le développement des requins bonnethead, la plus petite espèce de requins-marteaux. Grâce à un examen minutieux des embryons conservés, les chercheurs ont pu observer la transformation des têtes des embryons en leur forme distincte de marteau.

L’étude a révélé qu’à mi-chemin de la gestation, les embryons de requin bonnet subissent un élargissement rapide de leur tête. Cette croissance fait sortir leurs yeux encore en développement sous des angles inhabituels. Au cours des semaines suivantes, l'avant du requin-marteau s'arrondit à mesure qu'il recule vers les branchies, formant finalement la forme en forme de pelle caractéristique des requins-marteaux.

La capacité d’étudier de près le développement des requins-marteaux est rare en raison des défis associés à leur naissance vivante. La plupart des espèces de poissons et de requins pondent des œufs qui peuvent être facilement collectés pour examen. Cependant, les requins-marteaux donnent naissance à des petits vivants, ce qui rend difficile l'observation du développement de leurs embryons. De plus, de nombreuses espèces de requins-marteaux sont en voie de disparition, ce qui empêche les chercheurs de capturer des requins à des fins d'étude. Par conséquent, l’accès aux embryons de bonnethead préservés par l’intermédiaire de collaborateurs a permis aux scientifiques de saisir cette opportunité unique.

Les résultats de cette étude constituent une base pour de futures recherches visant à explorer la manière dont les requins-marteaux contrôlent la forme de leur tête et les raisons évolutives de leurs caractéristiques distinctes. Les caractéristiques uniques du requin bonnethead, leur abondance dans certaines régions et la disponibilité de spécimens préservés ont rendu cette étude possible. Cependant, les scientifiques soulignent qu’un examen aussi approfondi du développement du requin-marteau pourrait ne plus jamais se reproduire.

Cette recherche, publiée dans la revue Developmental Dynamics, ouvre la porte à une exploration plus approfondie du développement des requins-marteaux et des mécanismes derrière leur crâne emblématique en forme de marteau.

