Les astronautes chinois de Shenzhou 16 mènent une expérience avec des bougies dans l'espace

Les astronautes chinois à bord de la station spatiale Tiangong ont mené une expérience fascinante impliquant des flammes nues en microgravité. Lors d'une conférence en direct le 21 septembre, les astronautes Gui Haichao et Zhu Yangzhu ont allumé une bougie pour montrer comment les flammes brûlent dans l'espace. Les flammes semblaient presque sphériques, contrairement aux flammes en forme de larme observées sur Terre.

Sur Terre, la forme des flammes des bougies allumées est déterminée par la convection induite par la flottabilité, où l'air chaud monte et l'air froid descend. Cependant, dans l’environnement de microgravité de l’orbite terrestre basse, ce courant de convection de combustion est faible. En conséquence, les flammes se diffusent dans toutes les directions, formant des boules de feu sphériques.

L'expérience avec des bougies faisait partie de l'initiative « Classe Tiangong », qui vise à sensibiliser les étudiants chinois aux phénomènes de microgravité. Les astronautes ont interagi avec des élèves dans cinq salles de classe à travers le pays, présentant diverses expériences mettant en évidence les différences dans les processus physiques entre la Terre et l'espace.

Il convient de noter que l'utilisation de flammes nues et de matériaux inflammables est strictement réglementée sur la Station spatiale internationale (ISS) en raison des mesures de sécurité incendie. Les exemples d'expériences avec des bougies sont rares sur l'ISS et des précautions sont prises pour isoler et contenir tout incendie potentiel.

L'importance des mesures de sécurité incendie à bord de l'ISS est née d'un incendie majeur survenu sur la station spatiale russe Mir en 1997. Depuis lors, la combustion en microgravité a fait l'objet de nombreuses expériences sur l'ISS, généralement menées à l'aide de systèmes de combustion spécialement conçus. racks intégrés.

La station spatiale Tiangong dispose également de son propre support d'expérimentation de combustion (CER) pour mener des recherches sérieuses dans ce domaine. En étudiant le comportement des flammes en microgravité, les scientifiques visent à améliorer notre compréhension des processus de combustion et à développer des technologies plus sûres pour l’exploration spatiale.

Source : Space.com