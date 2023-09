La mission OSIRIS-REx de la NASA récupère avec succès un échantillon de l'astéroïde Bennu

By

La mission OSIRIS-REx de la NASA, qui a débuté en 2016, a atteint sa dernière étape lorsqu'une petite capsule contenant un échantillon de l'astéroïde Bennu a atterri dans le désert de l'Utah. Cette mission consistait à mettre en orbite autour de l'astéroïde et à collecter du matériel à ramener sur Terre, un exploit qui n'avait jamais été accompli auparavant.

Le vaisseau spatial a utilisé une manœuvre de fronde autour de la Terre pour se propulser vers Bennu. Il a collecté plus de 60 grammes de matière provenant de l'astéroïde, dépassant les attentes de la NASA. L'échantillon a été stocké en toute sécurité à l'intérieur de la capsule, qui a maintenant été récupérée par une équipe et sera transportée vers le laboratoire propre portable de la NASA pour analyse.

En plus de l’échantillon, l’équipe a également identifié des échantillons environnementaux potentiellement intéressants dans la zone entourant la capsule pour une étude plus approfondie. Avant son approche, la capsule a subi des contrôles de sécurité pour s'assurer qu'elle ne représentait aucun danger pour l'équipe de récupération.

La capsule OSIRIS-REx s'est posée dans le désert de l'Utah un peu plus tôt que prévu. Son parachute a été déployé avec succès, lui permettant de descendre lentement avec les échantillons d'astéroïdes. À l’avenir, le vaisseau spatial poursuivra sa mission sous le nom d’OSIRIS-APEX et rencontrera l’astéroïde Apophis. Cette rencontre fournira des informations précieuses sur l’orbite, la vitesse de rotation et la surface de l’astéroïde.

La récupération réussie de l’échantillon de Bennu marque une étape importante pour la NASA, car ce sera la première fois dans l’histoire qu’une cache vierge d’échantillons d’astéroïdes sera restituée sur Terre. L’analyse de ces échantillons fournira aux scientifiques des informations précieuses sur la composition et la formation des astéroïdes.

