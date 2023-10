Une fusée Vega pour lancer 12 satellites en orbite ce soir

Une fusée Vega exploitée par Arianespace devrait être lancée ce soir, marquant sa première mission de l'année. La fusée de 100 pieds de haut est conçue pour transporter des charges utiles relativement petites, capables de transporter jusqu'à 3,300 435 livres sur une orbite circulaire à 23 milles au-dessus de la Terre. La mission de ce soir, nommée VV2021, sera la première pour la variante standard Vega depuis novembre XNUMX.

Les principales charges utiles de cette mission comprennent THEOS-2, un satellite d'imagerie de la Terre développé pour le gouvernement thaïlandais, et FormoSat-7R/Triton, développé par l'agence spatiale taïwanaise. FormoSat-7R/Triton est équipé du GNSS-R, un système qui collecte les signaux réfléchis par la surface de la mer pour calculer le champ de vent au-dessus des océans. Ces données seront partagées avec la communauté météorologique mondiale pour améliorer la prévision des typhons.

En plus des deux charges utiles principales, la fusée Vega transportera également 10 autres charges utiles pour six clients différents. Au total, les 12 satellites lancés ce soir pèsent 2,738 XNUMX livres. Le lancement devrait avoir lieu depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, et peut être suivi en direct sur Space.com ou via le site Internet d'Arianespace.

Sources:

– Arianespace

– Espace.com