Trois hommes reviennent sur Terre après une mission spatiale d'un an

Trois hommes, l'astronaute américain Frank Rubio et les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, devraient revenir sur Terre mercredi après avoir passé plus d'un an dans l'espace. Le trio était à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et partira à bord d'un vaisseau spatial russe Soyouz. Le vaisseau spatial devrait quitter l'ISS à 3 h 54 HAE et atterrir dans les steppes du Kazakhstan à 7 h 17 HAE.

La NASA assurera une couverture en direct des événements à partir de minuit (heure de Paris). Les téléspectateurs peuvent assister à la fermeture des écoutilles entre le Soyouz et l'ISS à 12 h 12 HAE. La diffusion en direct reprendra à 20 h 3 HAE pour le désamarrage et à 30 h HAE avant la désorbite du Soyouz, qui devrait avoir lieu à 6 h 6 HAE. L’équipage effectuera ensuite sa descente et atterrira sur Terre.

Le voyage de Rubio, Prokopyev et Petelin a été sans précédent. Prévu initialement pour un séjour standard de six mois en orbite, leur vaisseau spatial Soyouz a connu une fuite le 15 décembre 2022, entraînant la perte de tout le liquide de refroidissement. En conséquence, ils ont dû attendre qu’un autre Soyouz soit préparé et lancé. Après l'arrivée du vaisseau de remplacement à l'ISS le 25 février, ils devaient encore attendre leur équipe de secours, qui a décollé le 15 septembre.

Leur séjour prolongé dans l’espace dure désormais 371 jours, ce qui en fait le vol spatial continu le plus long pour un astronaute américain. Rubio, qui voyage pour la première fois dans l'espace, a dépassé le précédent record américain de 355 jours établi par Mark Vande Hei de la NASA. Le record global de durée de vol est détenu par le cosmonaute Valery Polyakov, qui a passé plus de 437 jours sur la station spatiale soviéto-russe Mir de janvier 1994 à mars 1995.

Source : NASA, Roscosmos