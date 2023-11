Nouvel article : Unir les forces : des images rares de dauphins mégapodes collaborant à la chasse aux poissons volants

By

Des images rares ont été publiées montrant l’extraordinaire démonstration de collaboration entre les dauphins à long bec dans l’océan Pacifique au large des côtes du Costa Rica. Dans un spectacle fascinant capturé dans le cadre de « Spy in the Ocean, a Nature Miniseries » de PBS, des milliers de dauphins à long bec ont été observés formant l'un des plus grands mégapodes jamais filmés. Cet événement impressionnant, qui s’est déroulé dans les profondeurs sous-marines, offre un aperçu inédit des comportements remarquables de ces créatures marines captivantes.

L'équipe derrière "Spy in the Ocean" a mis en place des caméras espions de pointe déguisées en animaux animatroniques pour infiltrer de manière transparente le monde des groupes de dauphins sauvages. Parmi un groupe de dauphins à long bec réputés pour leurs manœuvres aériennes acrobatiques, un « dauphin espion » a été déployé, offrant un point de vue intime sur leurs stratégies de chasse.

Matthew Gordon, producteur animalier de l'émission, a exprimé l'immense défi que représente la capture du phénomène mégapode. « Il était extrêmement difficile de trouver les dauphins à long bec, c'est pourquoi nous avons passé de nombreux jours en mer pendant lesquels nous avons parcouru des centaines de kilomètres sans même pouvoir les trouver. Mais lorsque nous les avons trouvés, c'est à ce moment-là que la magie a opéré », a expliqué Gordon.

Une fois que l’équipe a localisé le mégapode, elle a présenté le dauphin espion et a utilisé un drone oiseau animatronique pour observer les dauphins d’en haut. Les images ont révélé le système complexe de communication des dauphins à travers un répertoire de clics et de sifflements. Étonnamment, ils ont invoqué d’autres dauphins venus de régions lointaines de l’océan en signalant leur présence par leurs célèbres sauts aériens.

Gordon a souligné que la capsule s'étendait sur une vaste superficie d'environ 108,000 XNUMX pieds carrés à la surface, mais qu'il ne s'agissait que d'une fraction de l'ensemble entier. Sous l’eau, le groupe s’étendait à perte de vue, abritant plusieurs milliers de dauphins à son zénith.

L'approche révolutionnaire employée par « Spy in the Ocean » a permis de capturer un comportement authentique sans perturber le rythme naturel des animaux. En employant des robots sosies, l'équipe a évité le besoin de caméras bien visibles qui auraient pu perturber ou détourner l'attention des dauphins de leurs activités de chasse.

Les dernières images offrent non seulement une expérience visuelle captivante, mais approfondissent également notre compréhension de la dynamique sociale très complexe et des efforts coordonnés des dauphins à long bec lorsqu'ils poursuivent d'abondants bancs de poissons volants. Ces nouvelles découvertes nous rappellent l’intelligence et l’adaptabilité remarquables de ces magnifiques créatures vivant dans les profondeurs de nos océans.

QFP

Q : Comment l’équipe a-t-elle capturé les images des dauphins mégapodes ?

L'équipe a utilisé des caméras espion déguisées en animaux animatroniques pour infiltrer les groupes de dauphins sauvages. Ils ont déployé un « dauphin espion » parmi les dauphins à long bec et ont utilisé un drone oiseau animatronique pour observer les dauphins depuis le ciel.

Q : Pourquoi était-il difficile de trouver les dauphins à long bec ?

Les dauphins à long bec sont connus pour être insaisissables, ce qui les rend difficiles à localiser. L’équipe a passé de nombreux jours en mer, parcourant de longues distances, avant de finalement rencontrer le groupe.

Q : Comment les dauphins communiquaient-ils entre eux ?

Les dauphins communiquent par une combinaison de clics et de sifflets. Ils utilisent ces signaux pour rassembler d’autres dauphins de différentes parties de l’océan, les attirant par leurs bonds impressionnants.

Q : Combien de dauphins y avait-il dans le mégapode ?

À son apogée, le mégapode était composé de plusieurs milliers de dauphins. La nacelle couvrait une vaste zone à la fois en surface et sous l’eau, s’étendant à perte de vue.