Une nouvelle vidéo révèle l’éruption d’Eta Carinae il y a deux siècles

À l'aide des données de l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA et du vaisseau spatial XMM-Newton de l'ESA, les astronomes ont créé une vidéo accélérée captivante présentant une éruption stellaire survenue il y a environ 180 ans. La vidéo, qui combine des observations de 1999 à 2020, offre un aperçu de l'histoire de l'événement explosif connu sous le nom d'Eta Carinae.

Eta Carinae est un système stellaire bien connu comportant deux étoiles massives. Les scientifiques estiment que l’une des étoiles est environ 90 fois plus massive que le soleil, tandis que l’autre est environ 30 fois plus massive. Cette explosion remarquable, surnommée à juste titre « Grande Éruption », est originaire d’Eta Carinae et serait le résultat de la fusion de deux étoiles appartenant à un système à trois étoiles.

Les conséquences de cette collision cosmique ont été observées sur Terre au milieu du XIXe siècle, et la nouvelle vidéo montre comment l'éruption a continué à s'étendre à des vitesses étonnantes pouvant atteindre 19 millions de kilomètres par heure. La matière éjectée par l'explosion, équivalente à 4.5 à 10 fois la masse du soleil, a formé la nébuleuse de l'Homonculus, une impressionnante paire de nuages ​​de gaz sphériques entourant les deux étoiles massives.

Dans la vidéo, la nébuleuse de l'Homonculus apparaît comme un nuage bleu vif émettant des rayons X de haute énergie, générés par les deux étoiles massives proches. Autour de la nébuleuse se trouve un anneau orange vif d'émissions de rayons X qui semblent croître et s'étendre avec le temps. Notamment, la vidéo et l'image résumée capturées par les observations de Chandra révèlent des détails jusqu'alors inconnus sur l'histoire mouvementée d'Eta Carinae, notamment l'expansion rapide de l'anneau et la présence d'une faible coquille à rayons X à l'extérieur de celui-ci.

Les astronomes ont déterminé que cette faible coquille à rayons X, décrite dans les observations, partage une forme et une orientation similaires avec la nébuleuse de l'Homunculus. Cela suggère une origine commune aux deux structures. En étudiant le mouvement des amas de gaz, les chercheurs ont déduit que la matière stellaire avait été expulsée d'Eta Carinae entre les années 1200 et 1800, avant la Grande Éruption observée en 1843. Alors que l'onde de souffle se propageait dans l'espace, elle rencontrait de la matière interstellaire, la réchauffant et la donnant naissance à l'anneau lumineux de rayons X. Cependant, l’onde de souffle a maintenant dépassé l’anneau, entraînant une diminution de la luminosité des rayons X d’Eta Carinae.

Ces découvertes, publiées dans une étude de 2022 dans l’Astrophysical Journal, mettent en lumière l’expansion d’Eta Carinae et fournissent des informations précieuses sur son passé. Michael Corcoran du Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, qui a dirigé l'étude, souligne l'importance de la faible coquille à rayons X, notant qu'elle révèle une composante intégrante de l'histoire d'Eta Carinae qui serait autrement restée inconnue.

Sources:

– Observatoire de rayons X Chandra de la NASA

– Le vaisseau spatial XMM-Newton de l'ESA