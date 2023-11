Une sortie dans l’espace entièrement féminine suscite l’enthousiasme et définit les attentes futures

Deux astronautes de la NASA se préparent pour un événement extraordinaire qui captivera l'attention du monde entier : la quatrième sortie dans l'espace entièrement féminine. Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli devraient s'aventurer à l'extérieur de la Station spatiale internationale mercredi à 8 h 05 HAE. La mission devrait durer environ sept heures, pendant lesquelles ils effectueront des tâches de maintenance cruciales.

Le public enthousiaste aura l'occasion d'assister à cet événement historique en direct, grâce à la couverture de la NASA à partir de 6 h 30 HAE. La sortie dans l'espace des astronautes peut être suivie sur Space.com, directement via la NASA ou via les chaînes officielles de l'agence.

Les principaux objectifs d'O'Hara et Moghbeli pour cette sortie dans l'espace sont de remplacer un ensemble de roulements gigognes sur le joint rotatif alpha solaire portuaire de la station et de retirer un boîtier électronique connu sous le nom de groupe de radiofréquences, qui fait partie du système d'antenne de communication. Ces tâches vitales contribuent au bon fonctionnement de la Station spatiale internationale et à la capacité de ses panneaux solaires à suivre le soleil.

Ce n’était pas la première tentative programmée de sortie dans l’espace ; elle était initialement prévue pour le 20 octobre. Mais en raison d'une fuite de liquide de refroidissement découverte sur un radiateur de secours du module russe Nauka, la mission a été reportée. Les cosmonautes russes ont effectué avec succès une sortie dans l'espace le 25 octobre pour enquêter sur la source de la fuite et accomplir d'autres tâches essentielles.

Depuis la première sortie dans l’espace entièrement féminine en 2019 par les astronautes de la NASA Christina Koch et Jessica Meir, il y en a eu trois autres, toutes réalisées par ce remarquable duo. Cependant, la NASA s'empresse de souligner qu'O'Hara et Moghbeli ne seront pas les derniers. L'engagement de l'agence à promouvoir la diversité et l'inclusion dans l'exploration spatiale garantit que les femmes continueront à progresser et à exceller dans ce domaine.

QFP

Q : Comment puis-je regarder en direct la sortie dans l’espace entièrement féminine ?

R : La sortie dans l'espace sera diffusée en direct sur Space.com, directement via la NASA ou via les chaînes officielles de l'agence.

Q : Quelles tâches les astronautes effectueront-ils pendant la sortie dans l’espace ?

R : Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli remplaceront un ensemble de roulements gigognes et retireront un boîtier électronique appelé groupe de radiofréquence.

Q : Pourquoi la sortie dans l’espace a-t-elle été retardée ?

R : La sortie dans l'espace a été reportée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement découverte sur un radiateur de secours du module russe Nauka. Les cosmonautes ont effectué une sortie dans l'espace pour enquêter sur la source de la fuite et effectuer d'autres tâches nécessaires.

Q : Y aura-t-il davantage de sorties dans l’espace exclusivement féminines à l’avenir ?

R : Oui, la NASA s’engage à favoriser la diversité et l’inclusion dans l’exploration spatiale, en garantissant que les sorties dans l’espace exclusivement féminines continueront d’avoir lieu.