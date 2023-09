Le problème croissant des débris spatiaux

By

La capacité de l’humanité à produire des déchets ne connaît pas de limites, et cela ne se limite pas à notre planète. Actuellement, il y a environ 3,000 XNUMX satellites inactifs en orbite autour de la Terre, ainsi que des centaines de millions d’autres débris spatiaux. Cette accumulation de débris spatiaux constitue une menace importante tant pour les satellites que pour les futures missions spatiales.

Les débris spatiaux, également connus sous le nom de déchets spatiaux, font référence aux satellites défunts, aux étages de fusées épuisés et à d'autres fragments qui flottent dans l'espace. Ces objets peuvent varier en taille, depuis des satellites défunts aussi gros qu'un bus jusqu'à de minuscules vis et éclats de peinture. Malgré leur petite taille, même ces petits fragments peuvent se déplacer à des vitesses incroyablement élevées et causer des dommages importants aux satellites opérationnels.

La question des débris spatiaux est devenue de plus en plus préoccupante pour plusieurs raisons. Premièrement, la quantité même de débris dans l’espace constitue un risque majeur de collision. Avec autant d’objets en orbite autour de la Terre, le risque de collisions satellite-satellite ou satellite-débris est considérablement plus élevé. Ces collisions peuvent entraîner une fragmentation accrue, exacerbant le problème et créant un effet en cascade connu sous le nom de syndrome de Kessler.

Le syndrome de Kessler, du nom du scientifique de la NASA Donald Kessler qui a proposé la théorie en 1978, décrit un scénario dans lequel les collisions entre objets dans l'espace génèrent encore plus de débris, créant une réaction en chaîne auto-entretenue. Cela rendrait certaines orbites autour de la Terre inaccessibles et augmenterait la probabilité de nouvelles collisions, posant ainsi une menace importante à notre capacité à utiliser l’espace pour les communications par satellite, la surveillance météorologique et d’autres applications cruciales.

L’importance de s’attaquer au problème des débris spatiaux ne peut être sous-estimée. Plusieurs stratégies ont été proposées pour atténuer le problème, notamment des solutions d'élimination active des débris, telles que la capture et la désorbite de gros objets, ainsi que des mesures visant à empêcher la création de nouveaux débris spatiaux, telles que la conception de satellites « jetables » et brûlants. dans l'atmosphère terrestre une fois la mission terminée.

Nous devons agir rapidement et en collaboration pour résoudre le problème croissant des débris spatiaux, en prenant des mesures proactives pour garantir la durabilité à long terme des activités spatiales humaines. Ne pas le faire pourrait non seulement entraîner une perte d’infrastructures satellitaires critiques, mais également limiter les futures opportunités d’exploration scientifique et de progrès technologique au-delà de notre planète.

Sources : L'Atlantique, NASA