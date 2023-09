La formation des diamants roses : aperçus de la mine Argyle

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université Curtin, de la société minière Rio Tinto et des collègues internationaux s'est penchée sur la formation des diamants roses et leur lien avec l'éclatement d'un supercontinent. L'étude s'est concentrée sur la célèbre mine de diamants Argyle, en Australie occidentale, qui a produit plus de 90 % des diamants roses du monde. En analysant les matériaux de la mine, les chercheurs ont déterminé que l'éruption volcanique qui a fait remonter les diamants à la surface s'est produite il y a environ 1.3 milliard d'années, coïncidant avec l'éclatement du supercontinent Nuna.

La formation des diamants roses commence au plus profond de la croûte terrestre, où le carbone se cristallise en diamants incolores sous une immense pression. La collision de blocs continentaux, comme on l'observe dans le Kimberley et dans le nord de l'Australie, a provoqué une déformation des cristaux de diamant, conduisant à leur coloration rose. Les chercheurs ont également découvert que les diamants devaient remonter rapidement à la surface lors d’une éruption volcanique pour conserver leur forme de diamant.

Même si l’étude met en lumière la formation des diamants roses et leur lien avec les événements de rupture des supercontinents, la découverte de gisements de diamants similaires reste un défi. Les filons qui relient les blocs continentaux peuvent être recouverts de sédiments sur des millions ou des milliards d'années, dissimulant ainsi d'éventuels gisements diamantifères. De plus, les cheminées diamantifères sont souvent étroites, ce qui rend leur découverte encore plus difficile.

Malgré ces défis, l’étude fournit des informations précieuses aux prospecteurs et à l’industrie du diamant pour localiser des sites potentiels pour les diamants roses. Comprendre les processus géologiques à l’origine de la formation de ces pierres précieuses rares peut aider à réduire les zones potentielles d’exploration et d’exploitation minière. Cependant, le processus de découverte des diamants roses devrait rester complexe et nécessiter des efforts de recherche et d'exploration approfondis.

