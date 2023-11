Une nouvelle étude suggère que les nuages ​​de poussière ont joué un rôle majeur dans l'extinction des dinosaures

By

Pendant des décennies, la théorie dominante parmi les scientifiques était qu’une collision massive d’astéroïdes était la principale cause de la disparition des dinosaures. Cependant, une étude révolutionnaire récemment publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature Geoscience remet en question cette croyance et propose une explication alternative.

Selon les recherches menées par des scientifiques belges, si l'impact de l'astéroïde a certainement joué un rôle important dans l'extinction quasi totale des dinosaures, il n'en est peut-être pas le seul responsable. L’étude suggère que les milliards de tonnes de poussière projetées dans l’air lors de l’impact ont eu un effet profond et négligé sur le sort de ces anciennes créatures.

Lorsque cet astéroïde colossal, estimé entre 10 et 15 kilomètres de diamètre, s'est écrasé sur la péninsule mexicaine du Yucatán il y a environ 66 millions d'années, il a déclenché le chaos à l'échelle mondiale. Des incendies de forêt, des tremblements de terre et des mégatsunamis ont suivi, ravageant les écosystèmes de la planète.

Les chercheurs belges suggèrent que l'impact de l'astéroïde a également déclenché un « hiver global ». L’immense quantité de poussière de silicate et de soufre rejetée dans l’atmosphère a créé des nuages ​​sombres qui ont bloqué la lumière du soleil, entraînant une baisse significative de la température mondiale à la surface. On estime que la température a chuté jusqu'à 15°C à cause de ce phénomène.

Avec une lumière solaire limitée atteignant la surface de la Terre, les plantes ont eu du mal à survivre. Les herbivores, qui dépendent de ces plantes pour leur subsistance, ont été confrontés à une pénurie de nourriture et ont finalement succombé à la famine. La disparition ultérieure des herbivores a ensuite laissé les dinosaures carnivores sans source de proies, provoquant un effondrement catastrophique de toute la chaîne alimentaire.

Cette étude révolutionnaire suggère que les nuages ​​de poussière générés par la collision de l’astéroïde étaient bien plus importants qu’on ne le pensait auparavant. Environ 2,000 11 gigatonnes de poussière, soit l'équivalent de plus de XNUMX fois le poids du mont Everest, ont étouffé l'atmosphère, décimant la population de dinosaures sur plusieurs années.

Les résultats de cette recherche dressent un tableau obsédant de la disparition des dinosaures, révélant une extinction lente et angoissante plutôt qu'une catastrophe immédiate. Cela remet en question nos idées préconçues, nous obligeant à réévaluer l’ensemble complexe de facteurs qui ont contribué à la fin de l’ère des dinosaures.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qui a causé l’extinction des dinosaures ?

R : Même si l’impact massif d’un astéroïde a joué un rôle important, une étude récente suggère que les nuages ​​de poussière générés par l’impact ont également contribué à leur extinction.

Q : Comment les nuages ​​de poussière ont-ils affecté les dinosaures ?

R : Les nuages ​​de poussière ont bloqué la lumière du soleil, provoquant une diminution globale de la température de surface. Cela a conduit à un manque de nourriture pour les herbivores, ce qui a finalement provoqué l’effondrement de toute la chaîne alimentaire.

Q : Combien de temps a duré le processus d’extinction ?

R : La nouvelle étude suggère que l’extinction des dinosaures était un processus progressif qui s’est déroulé sur plusieurs années.