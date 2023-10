Nouvelles perspectives sur Kilonovas : explosion d’événements cosmiques

By

Des scientifiques de l'Université de Warwick, en collaboration avec la NASA et d'autres instituts de recherche, ont fait une découverte révolutionnaire en utilisant le télescope spatial James Webb. Pour la première fois, ils ont pu analyser une kilonova, mettant en lumière la nature mystérieuse de ces événements cosmiques explosifs.

Les Kilonovas, même si elles ne sont pas aussi violentes que les supernovas, restent des phénomènes fascinants. Ils se produisent lorsque deux étoiles à neutrons tournent l’une vers l’autre et entrent en collision, provoquant une puissante explosion. Ces événements sont relativement rares et rapides, ce qui les rend difficiles à étudier. Cependant, avec l'aide du télescope spatial James Webb, les astronomes ont pu capturer et analyser une kilonova connue sous le nom de GRB 230307A.

En observant les conséquences de l'explosion, les scientifiques ont acquis de nouvelles connaissances sur les éléments lourds produits lors d'une kilonova. Des théories antérieures suggéraient que ces événements pourraient donner naissance à d’autres éléments lourds au-delà de ceux créés dans les supernovas. Or, les astronomes ont confirmé cette hypothèse en détectant la présence de Tellure, un élément lourd.

Les chercheurs ont également retracé l’origine des deux étoiles à neutrons impliquées dans la kilonova. Ils ont découvert que ces étoiles appartenaient à une galaxie spirale située à environ 120,000 XNUMX années-lumière du site final de l’explosion. Il est intéressant de noter qu’il a fallu plusieurs centaines de millions d’années pour que ces étoiles à neutrons se rapprochent les unes des autres et entrent en collision, alors que l’événement kilonova lui-même n’a duré que quelques secondes.

Ces découvertes révolutionnaires ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la formation des éléments lourds et les processus se produisant lors des collisions cosmiques. Les astronomes impliqués dans cette recherche analysent encore les grandes quantités de données collectées, et des découvertes encore plus passionnantes pourraient être à venir.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une kilonova ?

R : Une kilonova est un événement cosmique provoqué par la collision de deux étoiles à neutrons.

Q : En quoi une kilonova diffère-t-elle d’une supernova ?

R : Les Kilonovas ne sont pas aussi violentes que les supernovas, mais elles provoquent quand même des événements cosmiques explosifs.

Q : Pourquoi les kilonovas sont-elles difficiles à étudier ?

R : Les Kilonovas sont des événements rares et rapides, ce qui les rend difficiles à capturer et à analyser.

Q : Qu'est-ce que les astronomes ont découvert en utilisant le télescope spatial James Webb ?

R : Grâce au télescope, les scientifiques ont pu analyser pour la première fois une kilonova et détecter la présence d'éléments lourds tels que le tellure.

Q : D’où viennent les deux étoiles à neutrons impliquées dans la kilonova ?

R : Les étoiles à neutrons proviennent d'une galaxie spirale située à 120,000 XNUMX années-lumière du site final de l'explosion.

Sources:

1. Université de Warwick

2. Télescope spatial Webb

3. BBC West Midlands