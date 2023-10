Les dangers de l'oxyde nitreux : un examen plus attentif de la drogue récréative

Le protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant », est une drogue récréative qui a gagné en popularité auprès des jeunes en raison de son prix abordable et de sa facilité d’accès en ligne. Cependant, cette drogue récréative comporte de graves risques pour la santé, notamment des problèmes neurologiques liés à une carence en vitamine B12.

L'utilisation chronique de protoxyde d'azote peut entraîner des lésions de la moelle épinière, des lésions nerveuses affectant la force et la sensation, ainsi que des anomalies comportementales. Ces symptômes indiquent une carence fonctionnelle en vitamine B12. Il est crucial que les professionnels de la santé se renseignent sur l’utilisation du protoxyde d’azote lorsque les patients présentent des symptômes évocateurs d’une carence en vitamine B12.

De plus, le protoxyde d’azote n’est pas seulement utilisé comme drogue récréative, mais également comme anesthésique dans les procédures pédiatriques et dentaires. Son faible coût et sa disponibilité en ligne en font une option attrayante pour ceux qui recherchent un effet rapide. Selon l'Enquête mondiale sur les drogues 2021, 10 % des répondants du monde entier et 15 % des répondants canadiens ont déclaré avoir consommé du protoxyde d'azote au cours de l'année précédente.

L’augmentation inquiétante de l’utilisation récréative du protoxyde d’azote a incité les professionnels de la santé à se pencher sur les implications associées sur la santé. Le Dr Cyrille De Halleux, spécialiste en médecine interne et résident à l'Hospital for Sick Children (SickKids) et à l'Université de Toronto, souligne la nécessité pour les cliniciens de se renseigner sur l'utilisation de protoxyde d'azote chez les patients présentant des résultats inexpliqués suggérant une carence en vitamine B12 ou autre. symptômes neurologiques compatibles.

Le traitement de la toxicité du protoxyde d’azote implique l’arrêt de l’utilisation de la substance, de la supplémentation en vitamine B12 et de la méthionine. Il est crucial de sensibiliser aux dangers du protoxyde d’azote en tant que drogue récréative et de renforcer les mesures préventives pour protéger la santé et le bien-être des individus.

