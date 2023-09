Préparez-vous pour un incroyable spectacle d'aurores boréales

Préparez-vous à un incroyable spectacle céleste, car les aurores boréales, également connues sous le nom d'aurores boréales, devraient être plus visibles au cours des 18 prochains mois qu'elles ne l'ont été au cours des 20 dernières années. Les scientifiques s’attendent à ce que ce phénomène céleste apparaisse non seulement plus fréquemment, mais qu’il soit également visible depuis une zone plus large, augmentant ainsi vos chances d’observer cette merveille naturelle impressionnante dans le ciel.

Selon Mark Miesch, chercheur scientifique à l'Université du Colorado à Boulder et à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), les observateurs du ciel sont extrêmement enthousiasmés par ces prédictions. Mais comment les experts peuvent-ils prévoir exactement l’activité des aurores boréales ? La réponse réside dans les taches solaires, des zones sombres à la surface du soleil qui indiquent la probabilité d'observations d'aurores boréales sur Terre.

Depuis 2022, on a constaté une augmentation notable de l’activité des taches solaires, c’est pourquoi les scientifiques estiment que les 18 prochains mois offriront une excellente occasion d’observer les aurores boréales. Les taches solaires sont des indicateurs de l'activité magnétique du soleil, qui peuvent affecter le champ magnétique terrestre et créer les conditions nécessaires à l'apparition des aurores boréales.

Alors, gardez les yeux rivés sur le ciel au cours de la prochaine année et demie et préparez-vous à contempler l'un des spectacles les plus impressionnants de la nature. La visibilité accrue et la portée d'observation plus large en font une occasion unique de découvrir la beauté et la magie des aurores boréales. Ne manquez pas cet incroyable phénomène céleste !

