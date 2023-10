Le projet Olympus de la NASA vise à construire des maisons sur la Lune d'ici 2040

By

La NASA se lance dans un projet ambitieux appelé Projet Olympus, dont l'objectif est de construire des maisons sur la Lune d'ici 2040. Cette initiative vise à rendre la surface lunaire habitable non seulement pour les astronautes, mais aussi pour les civils. L'agence estime que cela peut être réalisé en projetant une imprimante 3D sur la Lune et en utilisant un béton lunaire spécialisé pour construire des structures couche par couche.

Le béton lunaire sera fabriqué à partir d'éclats de roche, de fragments minéraux et de poussière trouvés à la surface de la Lune. Malgré les questions sur la faisabilité de ce projet, les scientifiques de la NASA affirment qu'il est réalisable si l'agence peut continuer à respecter ses critères.

Pour concrétiser cette vision, la NASA s’appuie sur une technologie de pointe et des partenariats avec des universités et des entreprises privées. Ils ont collaboré avec ICON, une entreprise de technologie de construction basée à Austin, au Texas, pour développer un système de construction spatial. ICON a reçu un financement de la NASA et a récemment annoncé 60 millions de dollars supplémentaires pour ce projet.

L'imprimante 3D, actuellement en test, sera envoyée sur la Lune en février 2024. Cela marque une avancée significative dans les plans d'exploration lunaire de la NASA. En novembre 2024 est prévu le lancement d'Artemis II, qui transportera quatre membres d'équipage humains pour un vol de 10 jours autour de la Lune. Cette mission inclura la première femme et la première personne noire de l’histoire à entreprendre ce voyage.

La détermination de la NASA à établir une subdivision de l'espace reflète un moment charnière dans l'exploration humaine. La collaboration de l'agence avec des partenaires innovants et l'utilisation de technologies de pointe constituent une base solide pour atteindre leurs objectifs. Même s’il y a des défis à relever, la NASA reste optimiste quant à l’avenir des structures lunaires et au potentiel d’une surface lunaire habitable.

Sources:

- Le New York Times

- Fortune