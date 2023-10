Une nouvelle méthode pour découvrir les exoplanètes habitables

Avec le nombre toujours croissant d’exoplanètes découvertes, la possibilité de trouver une planète avec de la vie semble plus proche que jamais. Cependant, prouver l’existence de la vie sur ces mondes lointains a été un défi de taille. De nombreux scientifiques se sont concentrés sur l’étude de la composition atmosphérique des exoplanètes, à la recherche de biosignatures moléculaires qui pourraient indiquer la présence de vie. Mais identifier avec précision ces biosignatures est difficile car certaines molécules produites par la vie sur Terre peuvent également être générées par des processus géologiques.

Une étude récente propose une nouvelle approche de ce problème en comparant la composition atmosphérique d’une exoplanète potentiellement habitable avec celle d’autres planètes du même système stellaire. Les chercheurs affirment que, puisque les planètes se forment dans les disques de débris des jeunes étoiles, elles ont probablement des compositions similaires. L’équipe s’est particulièrement concentrée sur l’abondance de carbone atmosphérique parmi ces mondes.

Le carbone est non seulement un élément fondamental pour la vie sur Terre, mais il interagit également avec l'eau et peut être stocké géologiquement dans les roches. Les chercheurs suggèrent que si une exoplanète située dans la zone habitable d’une étoile contient beaucoup moins de carbone atmosphérique que des mondes similaires dans son système, cela pourrait être un indicateur fort de la présence d’eau et de vie organique. Cette approche peut être illustrée par la comparaison de la Terre, de Vénus et de Mars dans notre propre système solaire. Alors que les trois planètes sont situées à peu près dans la zone habitable du Soleil, la Terre se distingue par son atmosphère principalement composée d'azote et d'oxygène et seulement d'une infime fraction de dioxyde de carbone. Cette différence marquée dans le carbone atmosphérique fait de la Terre un candidat probable pour accueillir la vie par rapport à ses planètes voisines.

Pour démontrer cette méthode, les scientifiques ont exploré le système stellaire Trappist-1, une étoile naine rouge avec sept planètes connues de taille similaire à la Terre. Trois de ces planètes se situent dans la zone habitable, ce qui en fait un cas de test idéal pour comparer les exomondes. En utilisant le prochain télescope spatial James Webb (JWST), les chercheurs ont estimé qu'en analysant au moins dix transits clairs d'une planète trappiste, ils pourraient déterminer si ses niveaux de dioxyde de carbone étaient épuisés. Une planète potentiellement habitable avec de faibles niveaux de CO2 serait alors un candidat prometteur pour des recherches plus approfondies.

Il est important de noter que les niveaux de CO2 épuisés ne peuvent à eux seuls être considérés comme un indicateur définitif de la vie. Bien que la présence de vie et de grandes étendues d’eau puisse réduire le carbone atmosphérique, d’autres facteurs géologiques peuvent avoir le même effet. De plus, la possibilité de geler du CO2 sur la face cachée des planètes bloquées par les marées pourrait également réduire le carbone atmosphérique. Par conséquent, même si aucune des planètes trappistes ne présente une faible teneur en carbone atmosphérique, cela n’exclut pas le potentiel de vie sur ces mondes.

Bien que cette méthode ne fournisse pas de preuves concluantes de la vie extraterrestre, elle réduit la liste des exoplanètes méritant une étude plus approfondie. Tout comme les premières observations d’exoplanètes ont conduit à l’identification de planètes candidates dont l’existence a été confirmée plus tard, le JWST pourrait potentiellement identifier des exomondes candidats hébergeant la vie, orientant les scientifiques vers des preuves concluantes de la vie extraterrestre. Cette nouvelle approche suscite l’enthousiasme et renouvelle l’espoir quant à la découverte d’exoplanètes habitables et de vie au-delà de notre propre système solaire.

FAQ

Comment les scientifiques recherchent-ils la vie sur les exoplanètes ?

Les scientifiques recherchent la vie sur les exoplanètes en étudiant leurs compositions atmosphériques à la recherche de biosignatures moléculaires indiquant la présence de vie.

Pourquoi est-il difficile d’identifier les biosignatures ?

Il est difficile d’identifier les biosignatures car certaines molécules produites par la vie sur Terre peuvent également être générées par des processus géologiques.

Comment fonctionne la nouvelle méthode de comparaison des compositions atmosphériques ?

La nouvelle méthode compare la composition atmosphérique d’une exoplanète potentiellement habitable avec celle d’autres planètes du même système stellaire pour déterminer les variations d’éléments clés tels que le carbone, qui peuvent servir d’indicateur de la présence d’eau et de vie organique.

L’épuisement du CO2 est-il un indicateur définitif de la vie ?

Si l’épuisement des niveaux de CO2 peut être un indicateur important de la vie, il peut également être provoqué par d’autres processus géologiques. Par conséquent, les niveaux réduits de CO2 ne fournissent pas à eux seuls une preuve concluante de la vie extraterrestre.

Quel rôle joue le télescope spatial James Webb (JWST) dans cette recherche ?

Le JWST sera capable d'analyser les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique des exoplanètes, permettant aux scientifiques de déterminer si une planète située dans la zone habitable a épuisé ses niveaux de CO2, indiquant potentiellement la présence de vie.