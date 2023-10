Le potentiel de l'atmosphère du Triton pour l'aérofreinage

By

L'aérofreinage est une technique souvent utilisée par les vaisseaux spatiaux pour réduire leur vitesse à leur arrivée sur différents systèmes planétaires. En plongeant dans l'atmosphère d'un corps céleste au sein du système, comme une lune ou la planète elle-même, le vaisseau spatial peut utiliser la résistance atmosphérique pour ralentir, lui permettant ainsi d'entrer en orbite sans avoir besoin de carburant supplémentaire. Cela se traduit par des économies de poids et une réduction des coûts pour la mission.

Cependant, la dynamique orbitale impliquée dans les manœuvres d’aérofreinage est très complexe et nécessite des calculs minutieux. Les chercheurs Jakob Brisby et James Lyne de l'Université du Tennessee à Knoxville ont entrepris l'analyse mathématique du système planétaire le moins exploré de notre système solaire – Neptune.

Neptune ayant 14 lunes, les chercheurs se sont concentrés sur Triton, la plus grande lune, pour leur étude sur l'aérofreinage. Triton possède une atmosphère, bien que sa densité ne représente qu'environ un quart de celle de Titan, qui était auparavant utilisée pour l'aérofreinage lors d'une mission sur Saturne dans les années 1990.

L'un des avantages du Triton pour l'aérofreinage est son orbite rétrograde autour de Neptune, qui permet une réduction rapide de la vitesse, ce qui entraîne des économies de carburant supplémentaires. Des recherches antérieures menées par Brisby et Lyne ont jeté les bases des calculs présentés dans leur récent article. L'objectif principal de l'article était d'incorporer une technologie d'aérofreinage éprouvée en vol, connue sous le nom de test en vol en orbite terrestre basse d'un décélérateur gonflable (LOFTID), dans la conception de la mission.

LOFTID se compose d'un grand bouclier thermique fixé au bord d'attaque du vaisseau spatial et a subi avec succès un test en vol l'année dernière. Les détails de ce test en vol ont servi de base à l’analyse mathématique présentée dans l’article. Les résultats ont montré qu'en utilisant l'atmosphère relativement clairsemée de Triton et la technologie LOFTID, il est possible de ralentir suffisamment un vaisseau spatial pour qu'il entre en orbite autour de Neptune.

Cependant, plusieurs défis doivent être relevés. Le voyage vers Neptune prendrait environ 15 ans et le vaisseau spatial devrait s'approcher du système sous un angle spécifique pour utiliser pleinement l'orbite rétrograde de Triton. De plus, une technologie de détachement devrait être développée avant la mission, car elle ne faisait pas partie de la démonstration originale de LOFTID.

À l’heure actuelle, aucune mission confirmée n’est prévue pour Neptune, à l’exception potentiellement d’une mission chinoise qui devrait être lancée l’année prochaine. Cela laisse suffisamment de temps à Brisby et Lyne pour affiner davantage leur concept et potentiellement contribuer à une mission à faible coût visant à explorer la lune Triton de Neptune.

