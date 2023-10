Nouvel article : Faire face aux campagnols des prés : stratégies efficaces pour protéger votre pelouse

Les campagnols des prés, petits rongeurs que l'on trouve couramment dans tout l'Idaho, peuvent faire des ravages sur les pelouses et les paysages. Ces grosses créatures terrestres mesurent environ 4½ à 5½ pouces de long, queue comprise. Bien qu’ils restent actifs toute l’année, leurs dégâts passent souvent inaperçus jusqu’au dégel printanier après les chutes de neige.

Se nourrissant de racines, de tiges, d'herbes, de graines et de structures reproductives souterraines comme les bulbes et les tubercules, les campagnols des prés peuvent causer des dommages importants aux arbres et aux pelouses. Ils rongent les tiges, l'écorce et les racines, créant un réseau de tunnels peu profonds dans les pelouses et laissant derrière eux une traînée de destruction.

Les populations de campagnols suivent des schémas cycliques, connaissant des pics mineurs tous les quatre à six ans et des explosions démographiques explosives tous les 10 à 12 ans. Malheureusement, ces cycles sont imprévisibles et difficiles à contrôler par la maladie, à moins que la population ne devienne extrêmement dense.

La durée de vie d'un campagnol varie généralement de deux à 16 mois, pendant lesquels il se reproduit toute l'année. Avec des portées variant de un à 11 (mais généralement trois à six) jeunes, les campagnols ont environ un à cinq litres par an. Les femelles peuvent devenir sexuellement matures dans les 35 à 40 jours suivant la naissance, ce qui rend leur taux de reproduction plutôt élevé.

FAQ

Q : Comment puis-je prévenir les dommages causés par les campagnols dans ma pelouse ?

R : Il est crucial de surveiller régulièrement votre propriété pour déceler tout signe de dommages causés par les campagnols. Pour dissuader les campagnols, maintenez des pratiques de tonte cohérentes et éliminez les mauvaises herbes et les débris des zones touchées. Protégez les arbres, les arbustes et les parterres de fleurs en les entourant d'un fil grillagé de 3/8 de pouce installé à six pouces sous la surface du sol et à six pouces au-dessus du sol. Alternativement, des solins en aluminium ou des matériaux similaires peuvent servir de barrières d’entrée efficaces.

Q : Existe-t-il des pièges qui peuvent aider à réduire les dégâts causés par les campagnols ?

R : Des pièges en bois placés au ras du sol et perpendiculairement aux pistes de surface peuvent être efficaces. Fixez les pièges au sol pour empêcher les prédateurs de les emporter. Le beurre de cacahuète, les flocons d'avoine ou les tranches de pomme constituent des appâts idéaux pour piéger les campagnols. N'oubliez pas de vérifier les pièges quotidiennement et d'éliminer en toute sécurité les campagnols morts. Placez les pièges hors de portée des enfants et des petits animaux.

Q : Puis-je utiliser des produits chimiques pour lutter contre les infestations de campagnols ?

R : L’appâtage manuel des campagnols avec des produits chimiques est une option, mais cela nécessite des précautions particulières. Les postes d'appâtage, dispositifs d'alimentation fermés placés dans les pistes ou à côté des terriers, peuvent être remplis d'appâts toxiques. Le pré-appâtage avec un appât non toxique similaire à la version toxique peut augmenter l'efficacité. De plus, des produits chimiques comme le phosphure de zinc peuvent être utilisés, mais uniquement par des applicateurs certifiés. Les appâts chimiques anticoagulants, généralement sous forme de granulés ou de blocs, nécessitent plusieurs alimentations pour être mortels et doivent être placés sous terre ou dans une station d'appâtage.

Il est important de lire et de suivre toutes les instructions sur l'étiquette lors de l'utilisation de produits chimiques pour lutter contre les campagnols.

