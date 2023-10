Éruptions volcaniques et cycles astronomiques liés au changement climatique et aux extinctions massives

By

Une équipe de scientifiques a conclu que le changement climatique survenu au cours des 260 derniers millions d’années, entraînant des extinctions massives de vie, peut être attribué aux éruptions volcaniques massives et aux crises environnementales qui en ont résulté. Ces éruptions ont libéré de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre, provoquant un réchauffement climatique extrême et des conditions quasi mortelles, voire mortelles.

Les chercheurs, dont l'analyse paraît dans la revue Earth-Science Reviews, ont également découvert que ces éruptions volcaniques et ces crises environnementales coïncident avec des changements critiques dans l'orbite de la planète dans le système solaire. Les phénomènes se produisent tous les 26 à 33 millions d’années et suivent des schémas cycliques. Cela suggère que les processus géologiques de la Terre pourraient être contrôlés par les cycles astronomiques du système solaire et de la Voie lactée.

Bien que cette recherche n’ait aucune incidence sur le changement climatique des 20e et 21e siècles, qui est provoqué par l’activité humaine, elle conforte l’impact bien établi des émissions de dioxyde de carbone sur le réchauffement climatique. L’analyse s’est concentrée sur les éruptions continentales de basalte (CFB), les plus grandes éruptions volcaniques de lave sur Terre et d’autres événements géologiques majeurs au cours des 260 millions d’années.

Ces événements comprenaient des événements anoxiques océaniques (périodes d'épuisement de l'oxygène dans les océans de la Terre), des impulsions climatiques hyperthermiques (augmentation rapide des températures mondiales) et des extinctions massives de la vie marine et non marine. Les chercheurs ont découvert que les éruptions du CFB coïncidaient fréquemment avec ces phénomènes géologiques mortels, soulignant ainsi l’impact significatif de l’activité volcanique.

Le lien entre les éruptions volcaniques et les cycles astronomiques est mis en évidence par l'étroite concordance entre les cycles géologiques et astrophysiques. Les chercheurs notent que ce lien soulève des questions sur la manière dont les mouvements astronomiques de la planète perturbent les processus géologiques internes de la Terre.

Cette étude souligne que les événements qui se déroulent sur Terre se produisent dans le contexte de notre environnement astronomique. L'équipe de recherche comprend des scientifiques du département de biologie de l'Université de New York, du Carnegie Institute for Science et du Barnard College.

Sources:

– NYU [Aucune URL fournie]