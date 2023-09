L'importance des inclinomètres dans la surveillance des volcans

By

Les inclinomètres jouent un rôle crucial dans la surveillance des volcans depuis des décennies, fournissant des informations précieuses sur le comportement des volcans et le mouvement du magma. Même si les méthodes satellitaires sont devenues plus répandues ces dernières années, les inclinomètres restent un outil fiable et essentiel pour les scientifiques.

L'utilisation des données d'inclinaison dans la surveillance des volcans remonte au début du 20e siècle, lorsque les scientifiques ont commencé à reconnaître la corrélation entre les éruptions volcaniques et les changements de topographie. Le Dr Thomas Jaggar, un volcanologue pionnier, a commencé à suivre les changements d'inclinaison des volcans hawaïens en 1917 à l'aide d'instruments spécialement conçus.

L'une des avancées significatives dans la technologie des inclinomètres a eu lieu dans les années 1950, lorsque le Dr Jerry Eaton a développé l'inclinomètre à tube d'eau. Cet instrument a permis des mesures précises de l'inclinaison, permettant aux scientifiques de suivre le mouvement du sommet du Kīlauea lors des éruptions. L'inclinomètre à tube d'eau se compose de trois pots d'eau interconnectés, qui se déplacent en réponse à l'inclinaison du sol. En mesurant la profondeur de l’eau dans chaque pot, les scientifiques peuvent déterminer le degré d’inclinaison.

L'enregistrement continu des données d'inclinaison des tubes d'eau s'est avéré inestimable car il a fourni une série chronologique de mesures, permettant l'identification des cycles d'inflation et de déflation entre les éruptions. Cet enregistrement continu de l'inclinaison a permis aux scientifiques de faire des découvertes qui n'auraient pas été possibles si les données n'avaient été collectées que lors des éruptions.

Dans les années 1970, des inclinomètres électroniques ont été introduits, fournissant des mesures encore plus précises. Ces instruments sont installés dans des forages protégés et peuvent mesurer l’inclinaison jusqu’à une fraction de microradian chaque minute.

Ces dernières années, les données d'inclinaison du sommet du Kīlauea ont montré des similitudes avec les enregistrements des années 1950 aux années 1970, indiquant que le comportement du volcan n'a pas changé de manière significative depuis l'éruption de 2018. Cette continuité permet aux scientifiques d'utiliser les données passées pour faire des prévisions sur le comportement futur et tester des hypothèses sur le système de plomberie du volcan.

Les observations récentes des inclinomètres près de la caldeira du Kīlauea suggèrent une accumulation de magma dans un réservoir de la caldeira sud, similaire aux événements précédents de 2015 et 2021. Ces connaissances aident les scientifiques à comprendre les processus actuels et pourraient dévoiler de nouvelles informations sur le comportement passé du volcan.

En conclusion, les inclinomètres ont été un outil essentiel dans la surveillance des volcans, fournissant des mesures continues de l'inclinaison et contribuant à notre compréhension de l'activité volcanique. L'enregistrement long et fidèle de l'inclinaison au Kīlauea continue de faciliter de nouvelles découvertes et prévisions pour les éruptions futures.

