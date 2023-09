Données d'inclinaison : surveillance du comportement des volcans

By

Les données d'inclinaison, qui mesurent l'inclinaison du sol, jouent un rôle crucial dans la surveillance et la recherche du comportement des volcans. Ces données ont été collectées pour la première fois par l'Observatoire des volcans hawaïens (HVO) au début du XXe siècle, lorsque les scientifiques commençaient à comprendre que les éruptions volcaniques et les tremblements de terre s'accompagnaient de changements dans la topographie du pays.

L'un des pionniers de la sismologie, le Dr Fusakichi Omori, a reconnu l'importance de l'inclinaison du sol lorsqu'il a observé qu'elle affectait la flèche de son sismomètre. En 1917, le Dr Thomas Jaggar du HVO a commencé à suivre les changements d'inclinaison des volcans hawaïens à l'aide d'instruments spécialement conçus appelés « clinoscopes » et en observant les déviations des sismomètres.

Dans les années 1950, le Dr Jerry Eaton, scientifique du HVO, a développé un inclinomètre amélioré connu sous le nom d'inclinomètre à tube d'eau. Cet instrument utilisait de l'eau pour fournir des mesures précises de l'inclinaison, permettant ainsi aux scientifiques de suivre le mouvement du sommet du Kīlauea lors des éruptions. Les inclinomètres à tube d'eau ont fourni un enregistrement continu de l'inflation et de la déflation du volcan.

L'inclinomètre à tube d'eau se compose de trois pots d'eau reliés par des tubes. Lorsque le sol s’incline, le niveau d’eau dans les pots semble monter ou descendre. En mesurant la profondeur de l’eau dans chaque pot, les scientifiques peuvent déterminer l’ampleur de l’inclinaison. Ces données sont collectées régulièrement, même pendant les périodes où cela ne semble pas important, pour créer une série chronologique continue qui facilite les découvertes sur le comportement des volcans.

Dans les années 1970, des inclinomètres électroniques ont été introduits, fournissant des mesures encore plus précises. Ces instruments sont installés dans des forages d’environ 16 pieds de profondeur et peuvent enregistrer des mesures d’inclinaison jusqu’à une fraction de microradian chaque minute.

Les données collectées à partir des inclinomètres ont révélé des cycles d'inflation et de déflation entre les éruptions, ainsi que des changements dans les modèles d'inclinaison au fil du temps. Après la fin de l'éruption du Pu'u'ō'ō en 2018, le sommet du Kīlauea a subi des changements similaires à ceux observés dans les années 1950-1970, indiquant que le volcan revient à son comportement d'avant l'éruption.

En analysant les enregistrements passés, les scientifiques peuvent faire des prévisions sur le comportement futur des volcans et mieux comprendre les systèmes de plomberie des volcans. Par exemple, des données récentes d'inclinaison suggèrent une accumulation de magma dans un réservoir de la Caldera Sud, un phénomène qui s'est produit par intermittence dans le passé.

L'enregistrement long et fidèle de l'inclinaison du Kīlauea fournit aux scientifiques des informations précieuses sur les processus en cours et le potentiel de nouvelles découvertes sur le passé du volcan. Grâce à une surveillance continue, les chercheurs peuvent approfondir leur compréhension du comportement des volcans et améliorer leur capacité à prévoir les éruptions.

Sources:

– Observatoire du volcan hawaïen de l’US Geological Survey