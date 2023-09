Une nouvelle étude prédit que les humains et les mammifères ne pourraient survivre que 250 millions d’années supplémentaires sur Terre

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Geoscience, les humains et les autres mammifères pourraient n'exister sur Terre que pendant encore 250 millions d'années. L’étude prédit que dans 250 millions d’années, les continents entreront en collision et formeront un immense bloc de terre appelé Pangea Ultima. Ce nouveau supercontinent sera situé le long de l'équateur dans la région tropicale de la Terre.

Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques pour prévoir les déplacements continentaux et les changements atmosphériques sur des millions d’années. Ils ont découvert que la collision de masses terrestres pour former la Pangée Ultima pourrait créer un supercontinent dont l’activité volcanique libérerait du dioxyde de carbone. Combinées à une énergie solaire accrue et à des concentrations plus élevées de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, ces conditions rendront probablement Pangea Ultima inhospitalière pour les mammifères.

L'auteur principal Alex Farnsworth, météorologue et modélisateur paléoclimatique à l'Université de Bristol, a tweeté que la chaleur extrême sur Pangea Ultima pourrait conduire à l'extinction massive de mammifères et d'autres formes de vie. Bien que les mammifères soient capables de survivre dans différents climats, ils ont des limites physiologiques thermiques et ne peuvent tolérer qu’une certaine plage de températures. La nouvelle étude suggère qu'une grande partie de la Pangea Ultima sera très chaude et sèche, la rendant inhabitable pour les mammifères.

L’étude soulève également des questions sur l’habitabilité d’autres planètes et lunes du système solaire. Farnsworth a comparé Pangea Ultima à des planètes telles que Mars et Vénus, suggérant que le nouveau supercontinent serait plus proche de Vénus en termes d'habitabilité. Cette recherche met en évidence l'importance de la tectonique pour déterminer si un lieu est habitable ou non.

Les chercheurs ont noté que la vie en général pourrait disparaître sur Pangea Ultima si les températures augmentaient au point que les plantes ne puissent plus effectuer la photosynthèse. Cela entraînerait une diminution des niveaux d’oxygène dans l’atmosphère. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment les plantes pourraient s'adapter à ce futur environnement.

Dans l’ensemble, cette étude fournit des informations précieuses sur l’avenir de la Terre et les défis potentiels auxquels les mammifères, y compris les humains, pourraient être confrontés dans les millions d’années à venir.

Sources:

– Nature Géosciences : [titre]

– Alex Farnsworth : [Possède Twitter]

– Université de Bristol : [URL du site Web]