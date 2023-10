Nouvelles connaissances sur les éruptions volcaniques et les modèles climatiques

Une étude récente publiée dans Geophysical Research Letters a mis en lumière le lien entre les éruptions volcaniques et les perturbations des cycles climatiques à l'échelle mondiale. Les résultats de la recherche révèlent que les éruptions volcaniques dans les régions tropicales proches de l’équateur peuvent entraîner des changements brusques dans les interactions climatiques océan-atmosphère, en particulier l’oscillation australe El Niño (ENSO) et le dipôle de l’océan Indien (IOD).

L'IOD est un modèle climatique caractérisé par des contrastes de température dans l'est et l'ouest de l'océan Indien. Les phases IOD positives entraînent des changements significatifs dans la température, les précipitations et la configuration des vents dans les régions voisines. À l’inverse, les phases IOD négatives inversent ces conditions. L’étude a révélé que les fortes éruptions volcaniques sous les tropiques provoquent une IOD négative immédiatement après l’éruption, suivie d’une phase positive l’année suivante. Ces anomalies IOD peuvent persister pendant 7 à 8 ans avant de revenir aux conditions pré-éruptives.

Les chercheurs ont également étudié l’influence de l’oscillation interdécennale du Pacifique (IPO), un autre cycle climatique qui dure de 20 à 30 ans. Ils ont découvert que la phase d’introduction en bourse peut avoir un impact supplémentaire sur la force de la réponse de l’IOD. Une phase d’introduction en bourse négative intensifie l’IOD négative, tandis qu’une phase d’introduction en bourse positive renforce l’IOD positive.

De plus, l’étude a exploré le lien entre les oscillations ENSO et les éruptions volcaniques. Il a été observé qu’après de grandes éruptions tropicales, un réchauffement El Niño se produit la première année, suivi par des conditions La Niña. La réponse de l’ENSO est en retard de 2 mois par rapport à celle de l’IOD.

La profondeur de la thermocline, un gradient brusque de température dans les océans, joue également un rôle dans la réponse climatique aux éruptions volcaniques. Des conditions IPO positives entraînent une thermocline moins profonde dans l’est de l’océan Indien, affaiblissant le gradient de température de la surface de la mer et neutralisant l’IOD post-éruption. À l’inverse, des conditions d’IPO négatives approfondissent la thermocline, renforçant le gradient de température de la surface de la mer et préconditionnant l’océan Indien à des événements d’IPO négatifs plus forts.

Ces nouvelles connaissances sur les interactions complexes entre les éruptions volcaniques et les modèles climatiques fournissent des informations précieuses pour les régions sujettes à l'activité volcanique. Comprendre les impacts potentiels sur le climat peut aider à réaliser des évaluations des risques et à se préparer aux événements climatiques extrêmes. En prenant des mesures proactives, les communautés et l’environnement peuvent être mieux protégés des conséquences des éruptions volcaniques.

FAQ:

Que sont l'oscillation australe d'El Niño (ENSO) et le dipôle de l'océan Indien (IOD) ?

ENSO est une interaction climatique océan-atmosphère caractérisée par des changements dans la température de la surface de la mer dans l'océan Pacifique. Cela entraîne des changements climatiques et peut provoquer des événements El Niño et La Niña. L'IOD est un modèle climatique associé à des contrastes de température dans l'est et l'ouest de l'océan Indien, influençant la température, les précipitations et les vents dans les régions voisines.

Combien de temps les perturbations des régimes climatiques peuvent-elles durer après une éruption volcanique ?

Les perturbations des régimes climatiques, en particulier les anomalies IOD, peuvent durer 7 à 8 ans après une éruption volcanique avant de revenir aux conditions d'avant l'éruption.

Qu’est-ce que l’oscillation pacifique interdécennale (IPO) ?

L’IPO est un cycle climatique qui dure de 20 à 30 ans et se produit sur une zone plus vaste, couvrant les deux hémisphères. Il influence la température de l'océan Pacifique tropical et des régions du nord pendant ses phases positives et négatives.

Quel est l’impact des éruptions volcaniques sur le forçage radiatif global ?

Les éruptions volcaniques libèrent des aérosols dans l’atmosphère, ce qui peut entraîner un effet de refroidissement. Ce refroidissement peut durer des mois, voire des années, et avoir un impact sur le forçage radiatif global, qui correspond à l'équilibre entre le rayonnement solaire entrant et sortant. Le forçage exercé sur les modèles climatiques tels que l’IOD et l’ENSO doit être suffisamment fort pour compenser l’impact de la baisse des températures.

(Source : Lettres de recherche géophysique)