Une étude récente publiée dans Earth-Science Reviews révèle que les éruptions volcaniques massives et les crises environnementales qui en ont résulté ont joué un rôle important dans le changement climatique et les extinctions massives au cours des 260 millions d’années écoulées. Ces éruptions ont libéré d'importantes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre, entraînant un grave réchauffement de l'effet de serre et des conditions quasi mortelles, voire mortelles, pour la vie sur la planète.

La recherche suggère que ces événements volcaniques, qui se produisent tous les 26 à 33 millions d'années, coïncident avec des changements critiques dans l'orbite terrestre dans le système solaire. Ce lien entre les cycles astronomiques et les processus géologiques remet en question les croyances antérieures selon lesquelles les événements géologiques étaient uniquement déterminés par des processus à l'intérieur de la planète.

Selon Michael Rampino, professeur à l'Université de New York, ces forces ont convergé à plusieurs reprises au cours de l'histoire de la Terre, entraînant des changements climatiques drastiques. Toutefois, les chercheurs soulignent que leurs résultats ne s’appliquent pas au changement climatique des 20e et 21e siècles, qui est principalement provoqué par l’activité humaine.

L’étude s’est concentrée sur les éruptions continentales de basalte (CFB), qui sont d’immenses événements volcaniques qui couvrent de vastes zones de lave. Ces éruptions coïncidaient souvent avec d’autres phénomènes géologiques dangereux, tels que des événements anoxiques océaniques, des impulsions climatiques hyperthermiques et des extinctions massives de la vie marine et non marine.

Le lien avec l'astronomie devient évident lorsque l'on considère les cycles réguliers du volcanisme et du changement climatique, qui s'alignent sur les cycles connus de l'orbite terrestre au sein de notre système solaire et de la Voie lactée. Les chercheurs affirment que cette corrélation est trop étroite pour être une simple coïncidence.

Cependant, l’étude laisse ouverte la question de savoir comment les mouvements astronomiques affectent les processus géologiques internes de la Terre. Les chercheurs pensent que ce lien inattendu entre l’astronomie et la géologie suggère une convergence d’événements qui se produisent dans le contexte de notre environnement astronomique.

Il est crucial de noter que cet article n’a aucun rapport avec le changement climatique contemporain, causé principalement par des facteurs d’origine humaine.

Sources : Revues des sciences de la Terre

