Nouvelles stratégies de réponse aux crises volcaniques : leçons d’un exercice de scénario collaboratif

Et si un volcan entrait soudainement en éruption au Nouveau-Mexique ? Dans quelle mesure sommes-nous bien préparés, en tant que société, à réagir à un tel événement ? Ces questions sont au premier plan des préoccupations des organismes universitaires et gouvernementaux qui comprennent l’importance de se préparer à des troubles volcaniques. C'est pourquoi le Réseau communautaire pour la réponse aux éruptions volcaniques (CONVERSE) a récemment mené un exercice de scénario axé sur une hypothétique crise volcanique dans le champ volcanique de San Francisco (SFVF), en Arizona, dans le but de développer des stratégies de réponse efficaces.

La recherche récemment publiée, intitulée « Leçons tirées de l'exercice de scénario de réponse au volcanisme monogénétique CONVERSE 2022 », met en lumière les efforts de collaboration déployés par les scientifiques et les organisations gouvernementales pour améliorer notre compréhension des systèmes volcaniques et améliorer les capacités de réponse en cas d'événement volcanique réel. éruption. L'auteur principal Yolanda C. Lin de l'Université du Nouveau-Mexique et le co-auteur Tobias Fischer expliquent comment ce projet a facilité des liens vitaux entre les scientifiques volcaniques du monde universitaire et des agences comme l'United States Geological Survey (USGS).

L'exercice de scénario s'est déroulé virtuellement du 4 février au 4 mars 2022, permettant une participation plus large et une collaboration élargie. Le champ volcanique de San Francisco a été choisi comme zone d'étude en raison de ses caractéristiques uniques et de sa gouvernance diversifiée. Contrairement aux cônes volcaniques traditionnels, ce champ est constitué de multiples caractéristiques volcaniques plus petites, présentant un ensemble différent de défis pour la planification de l'intervention.

L’utilisation de plateformes en ligne et de simulations virtuelles s’est avérée très efficace pour promouvoir la coopération et le partage des connaissances entre scientifiques. En réalisant des exercices de scénario, le projet CONVERSE vise à cultiver une culture partagée et un sentiment de communauté au sein de la communauté scientifique volcanique. Ces exercices permettent également aux scientifiques, quel que soit leur stade de carrière ou leur réseau, d'apporter leurs idées et leur expertise de manière scientifiquement rigoureuse.

Les leçons tirées du premier exercice de scénario, axé sur le mont Hood dans les Cascades, ont mené à la mise sur pied d'un comité consultatif scientifique. Ce comité joue un rôle crucial dans la collecte et la synthèse d'informations, ainsi que dans la facilitation des collaborations entre scientifiques. Grâce à des appels à propositions ouverts, CONVERSE encourage une participation diversifiée et de nouvelles perspectives, permettant aux scientifiques en début de carrière d'apporter des contributions significatives à la planification de la réponse volcanique.

L'exercice de scénario mené par CONVERSE a élargi la portée pour inclure les volcans de la région du Sud-Ouest. Malgré leur apparente faible activité et le manque de surveillance, ces volcans présentent un potentiel d'éruptions futures en raison de leur histoire géologique récente. L’objectif était d’étudier un lieu non directement surveillé par un observatoire, permettant ainsi de mieux comprendre les enjeux liés aux crises volcaniques.

En conclusion, les exercices de scénarios comme celui mené par CONVERSE sont inestimables pour se préparer aux troubles volcaniques. En favorisant la collaboration et le partage des connaissances, ces exercices améliorent notre compréhension des systèmes volcaniques et nous aident à développer des stratégies de réponse efficaces. Grâce à l’implication de diverses voix et de scientifiques en début de carrière, cette approche collaborative garantit que nous sommes mieux équipés pour faire face aux futures crises volcaniques.

QFP

1. Pourquoi CONVERSE a-t-elle choisi le champ volcanique de San Francisco pour l'exercice de scénario ?

CONVERSE a sélectionné le champ volcanique de San Francisco en raison de ses caractéristiques et de sa gouvernance uniques, qui présentaient un ensemble de défis différents par rapport aux cônes volcaniques traditionnels.

2. Comment les scientifiques ont-ils pu participer à l’exercice de scénario ?

L'exercice de scénario s'est déroulé virtuellement, permettant aux scientifiques de participer sans avoir besoin de se déplacer. Cette approche inclusive a encouragé une participation plus large et une collaboration élargie.

3. Quel est le rôle du comité consultatif scientifique dans le projet CONVERSE ?

Le comité consultatif scientifique recueille des informations, facilite les collaborations et veille à ce que diverses perspectives soient prises en compte dans la planification de la réponse volcanique.

4. Pourquoi CONVERSE s'est-il concentré sur les volcans de la région du Sud-Ouest ?

Malgré leur apparente faible activité et le manque de surveillance, ces volcans présentent un potentiel d'éruptions futures en raison de leur histoire géologique récente. L'étude de ces sites nous aide à comprendre les défis associés aux crises volcaniques dans les zones moins surveillées.

5. Comment les exercices de scénarios comme ceux menés par CONVERSE contribuent-ils à la préparation à une intervention volcanique ?

Les exercices de scénarios favorisent la collaboration, le partage des connaissances et le développement de stratégies de réponse efficaces. En impliquant diverses voix et scientifiques en début de carrière, ces exercices garantissent que nous sommes mieux équipés pour faire face aux futures crises volcaniques.