Le lac Taupo, le plus grand lac d'eau douce d'Océanie, est situé au centre de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Cette masse d'eau massive est en fait un lac de caldeira, occupant une dépression en forme de chaudron qui s'est formée après qu'une éruption volcanique ait entraîné la vidange d'une chambre magmatique.

Le supervolcan Taupō a un historique de violentes éruptions. La superéruption la plus récente, connue sous le nom de superéruption d'Ōruanui, s'est produite il y a environ 25,500 2,000 ans. Il recouvrait toute l’île du Nord d’épaisses couches de cendres et de roches ignées. Il y a plus de XNUMX XNUMX ans, le volcan est entré en éruption à nouveau, provoquant la plus grande éruption connue de Nouvelle-Zélande.

Déterminer la date exacte de cette éruption a été un défi pour les scientifiques. Cependant, une étude récente dirigée par Stephen Piva, titulaire d'un doctorat. candidat à Te Herenga Waka—Université Victoria de Wellington, a découvert des preuves cruciales qui indiquent que l'éruption s'est produite à la fin de l'été/au début de l'automne de l'année 232.

Piva et son équipe ont découvert sept éclats de verre volcanique uniques enfouis profondément dans une carotte de glace obtenue grâce à Roosevelt Island Climate Evolution (RICE) dans l'ouest de l'Antarctique. Grâce à des analyses géochimiques, les chercheurs ont confirmé que ces éclats étaient liés à l'éruption du Taupō. La présence de ces éclats en Antarctique, à plus de 5,000 XNUMX kilomètres de là, témoigne de l’immense puissance de l’éruption.

Les résultats de l'étude fournissent une double empreinte du volcan Taupō comme source de l'éruption. Cette confirmation permet aux scientifiques d'étudier plus en profondeur les effets globaux potentiels de l'éruption sur l'atmosphère et le climat, mettant ainsi en lumière l'histoire éruptive et le comportement du volcan.

Le supervolcan Taupō est toujours considéré comme actif, ce qui rend l'étude de ses éruptions précédentes et de son activité potentielle future d'une grande importance.

Titre : L’éruption Taupō de 232 enfin datée : de nouvelles preuves trouvées dans la glace de l’Antarctique

Source : Rapports scientifiques (2023)

Définitions:

– Lac Caldera : un grand lac formé dans la zone déprimée laissée par l’effondrement des terres suite à une éruption volcanique

– Supervolcan : volcan capable de produire une éruption avec des éjectas supérieurs à 1,000 XNUMX kilomètres cubes

– Superéruption : une éruption volcanique extrêmement importante qui libère au moins 1,000 XNUMX kilomètres cubes de matériaux volcaniques

– Géochimie : l’étude de la composition chimique des roches et des minéraux et de la manière dont ils interagissent entre eux

– Magma : roche en fusion sous la surface de la Terre

– Carotte de glace : échantillon cylindrique de glace extrait d’un glacier ou d’une calotte glaciaire, utilisé pour étudier les conditions climatiques et atmosphériques passées.