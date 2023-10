La Russie vise le lancement d’une nouvelle station spatiale en 2027

La Russie prévoit de lancer sa propre station spatiale en 2027, selon une annonce faite par le président Vladimir Poutine. L'agence spatiale moscovite Roscosmos a pris la décision de construire son propre avant-poste orbital l'année dernière après avoir annoncé son départ de la Station spatiale internationale (ISS). Cette décision intervient alors que les ressources de l'ISS s'épuisent et que la Russie estime qu'une station à part entière est nécessaire pour poursuivre ses efforts d'exploration spatiale.

La Station spatiale internationale, lancée en 1998, est un symbole de diplomatie et de collaboration internationales. Cependant, après avoir été largement coupée de l’Occident à la suite de la guerre en Ukraine, la Russie a décidé de construire sa propre station spatiale. Bien que la sortie de la Russie de l'ISS soit prévue pour 2028, le patron de Roscosmos, Yuri Borissov, a souligné la nécessité pour la Russie d'agir rapidement pour éviter de prendre du retard dans l'exploration spatiale. Borissov a déclaré que l'ISS approche de la fin de sa durée de vie opérationnelle et qu'elle sera probablement mise hors service d'ici 2030.

La création d’une station orbitale russe d’ici 2024 est cruciale pour garantir que la Russie maintienne ses capacités et reste compétitive par rapport aux autres acteurs mondiaux. Les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et le Japon se sont lancés dans un projet commun visant à développer une nouvelle station spatiale. La station spatiale chinoise Tiangong est également en orbite, tandis que les entreprises privées sont de plus en plus intéressées à construire leurs propres stations en raison de la baisse du coût des voyages dans l'espace.

Outre la nouvelle station spatiale, Poutine a réaffirmé l'engagement de la Russie envers son programme d'alunissage. Malgré l’échec de la mission Luna-25 plus tôt cette année, Poutine a souligné que les erreurs font partie de l’exploration spatiale et que l’expérience acquise serait utilisée pour de futures missions. Luna-25, qui visait à explorer le pôle sud de la Lune à la recherche de signes d'une base humaine potentielle, s'est écrasé avant son atterrissage, mais l'Inde a réussi à réaliser un alunissage peu de temps après.

Avec ses projets ambitieux pour une nouvelle station spatiale et ses efforts continus d’exploration lunaire, la Russie est déterminée à maintenir sa position d’acteur majeur dans le domaine de l’exploration spatiale.

