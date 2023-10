Des millions de personnes dans le monde ont été fascinées par la récente éclipse solaire « en cercle de feu ». Cependant, alors que la plupart d’entre nous regardaient l’éclipse depuis la Terre, un puissant satellite météorologique américain offrait une perspective différente depuis l’espace. Le satellite GOES-East de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a capturé l'ombre dominante de l'éclipse de lune passant au-dessus de la planète à une distance de 22,300 XNUMX milles au-dessus.

Les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, projetant une ombre sur la surface de notre planète. La récente éclipse était une « éclipse solaire annulaire », dans laquelle la Lune est positionnée plus loin de la Terre. Cela fait que la lune paraît plus petite et ne couvre pas complètement le soleil. Au lieu de cela, cela crée un bel effet « anneau de feu », laissant visible un mince contour de notre étoile.

Pour ceux qui n'étaient pas dans la trajectoire directe de l'éclipse, il était toujours possible d'assister à une éclipse partielle en utilisant des lunettes de visualisation solaire approuvées. Cependant, la prochaine éclipse solaire totale aux États-Unis et en Amérique du Nord aura lieu le 8 avril 2024. D’ici là, la prochaine éclipse annulaire au-dessus des États-Unis n’aura lieu que le 21 juin 2039.

Les éclipses solaires totales et annulaires sont des événements spéciaux qui génèrent beaucoup d’enthousiasme astronomique. Ce sont des événements relativement rares, ce qui les rend très attendus. Alors, lorsque la prochaine éclipse aura lieu, assurez-vous de profiter du spectacle.

