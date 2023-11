Les techniques d'IA ouvrent de nouvelles perspectives sur les pôles du Soleil

By

Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par les mystères du soleil et se tournent désormais vers l'intelligence artificielle (IA) pour ouvrir de nouvelles perspectives sur les pôles inexplorés du soleil. Bien que l’envoi de satellites pour observer directement les pôles soit d’un coût prohibitif, les chercheurs utilisent l’IA pour créer des observatoires virtuels et générer des suppositions éclairées sur ce à quoi pourraient ressembler les pôles.

Benoit Tremblay, chercheur au National Center for Atmospheric Research (NCAR) de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, explique qu'en exploitant les informations disponibles, l'IA peut fournir un moyen rentable d'explorer et de modéliser la dynamique 3D du soleil. Cette nouvelle technique permettra de mieux comprendre l'impact du rayonnement solaire sur les technologies sensibles sur Terre, telles que les satellites, le réseau électrique et les communications radio.

Actuellement, les observations du Soleil se limitent à ce qui peut être vu par les satellites de la région équatoriale. L'approche d'IA proposée comble le chaînon manquant et améliore notre compréhension de la dynamique du Soleil en les connectant à ce que nous savons des autres étoiles.

Pour ce faire, Tremblay et ses collègues ont utilisé les champs de radiance neuronale (NeRF), des réseaux neuronaux qui transforment les images 2D en scènes 3D complexes. En adaptant les NeRF aux images ultraviolettes extrêmes (EUV) du soleil, les chercheurs ont créé des « SuNeRF » (sun Neural Radiance Fields). Ces modèles générés par l’IA approximent ce à quoi pourraient ressembler les pôles solaires à l’aide d’une série chronologique d’images capturées par des satellites d’observation EUV.

Bien que les modèles d’IA soient des approximations, ils fournissent des outils inestimables pour étudier le soleil et éclairer les futures missions solaires. L’équipe de recherche est optimiste quant au potentiel des progrès de l’IA pour améliorer leurs modèles et ouvrir de nouvelles possibilités d’exploration scientifique.

FAQ:

Pourquoi est-il difficile d'observer directement les pôles du soleil ?

Observer directement les pôles du soleil est difficile et coûteux car cela nécessite l'envoi de satellites spécialement conçus à cet effet.

Comment l’IA aide-t-elle à étudier les pôles du soleil ?

L'IA permet aux chercheurs de créer des observatoires virtuels et de générer des approximations de ce à quoi pourraient ressembler les pôles du soleil à l'aide des données satellite existantes. Cela fournit des informations rentables sur la dynamique du soleil et son impact sur les technologies terrestres.

Que sont les champs de radiance neuronale (NeRF) ?

Les champs de radiance neuronale (NeRF) sont des réseaux de neurones qui transforment les images 2D en scènes 3D complexes. Dans le cadre de l'étude du soleil, les NeRF permettent de générer des modèles 3D des pôles solaires basés sur les observations satellitaires disponibles.

Existe-t-il des missions dédiées à l'étude des pôles du soleil ?

Il n’existe actuellement aucune mission dédiée à l’étude des pôles du soleil. Cependant, la mission Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne fournira de précieuses images rapprochées du soleil, contribuant ainsi à la validation et au perfectionnement des modèles des pôles générés par l'IA.