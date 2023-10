Virgin Galactic retarde d'un jour sa mission de tourisme spatial

By

Virgin Galactic a annoncé un retard d'un jour pour sa prochaine mission de tourisme spatial, Galactic 04. La mission, initialement prévue pour le jeudi 5 octobre, aura désormais lieu le vendredi 6 octobre. Le délai est destiné à permettre à l'équipe d'effectuer les préparatifs et les contrôles nécessaires du véhicule.

Galactic 04 impliquera trois clients payants qui feront l'expérience d'un voyage spatial suborbital à bord de l'avion spatial VSS Unity de Virgin Galactic. L'avion sera transporté par son avion porteur, VMS Eve, et décollera du Spaceport America du Nouveau-Mexique. Le directeur de la publicité britannique Trevor Beattie, le professeur d'astronomie américain Ron Rosano et l'aventurière Namira Salim seront embarqués dans cette mission. Salim sera le premier Pakistanais à atteindre la dernière frontière.

Aux côtés des clients, l'instructeur en chef des astronautes de Virgin Galactic, Beth Moses, sera également présente dans la cabine d'Unity, contribuant ainsi à garantir un voyage sûr et agréable pour tous. L'avion spatial sera piloté par Kelly Latimer et CJ Sturckow, tandis que Nicola Pecile et Jameel Janjua contrôleront Eve.

Une fois la mission terminée, Unity et Eve atterriront à Spaceport America. Il s'agira du quatrième vol spatial commercial de Virgin Galactic, après des efforts similaires en juin, août et septembre de cette année.

Alors que la société prévoit actuellement de voler une fois par mois avec Unity, elle a indiqué que la fréquence des vols augmentera considérablement en 2026 lorsque sa nouvelle « classe Delta » d’avions spatiaux deviendra opérationnelle. Ces nouveaux véhicules sont conçus pour être lancés aussi souvent qu'une fois par semaine.

Dans l’ensemble, Virgin Galactic attend avec impatience la réussite de Galactic 04 et la poursuite des progrès du tourisme spatial à l’avenir.

