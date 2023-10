L'évolution finale de Massive Star révélée grâce aux observations de supernova

By

Une équipe de recherche dirigée par le Dr ZHANG Jujia des Observatoires du Yunnan de l'Académie chinoise des sciences et le Professeur WANG Xiaofeng de l'Université Tsinghua a fait une percée dans la compréhension des étapes finales des étoiles massives grâce à leurs observations de la supernova SN 2023ixf à proximité. galaxie Messier 101.

Les supernovae de type II sont le type d'explosion stellaire le plus courant dans l'univers, mais les processus conduisant à leur état d'effondrement du noyau ont été difficiles à déterminer. En étudiant l’explosion unique de SN 2023ixf, l’équipe a découvert des informations vitales sur les mécanismes de perte de masse impliqués dans l’évolution de ces énormes étoiles progénitrices riches en hydrogène.

Un aspect important de leurs découvertes est l’estimation de la masse éjectée de force de l’étoile à la fin de sa vie. Cela met en lumière l’évolution finale de l’étoile et fournit des données précieuses pour comprendre le processus global.

L’équipe a utilisé les spectres flashés, qui sont les premiers signaux lumineux des explosions de supernova provoquées par l’ionisation du matériau circumstellaire (CSM)/vent stellaire. En capturant ces spectres, ils ont pu établir un lien entre les explosions de supernovae de type II et l’évolution tardive des étoiles massives.

La récente explosion du SN 2023ixf a présenté une opportunité unique d’étudier ce problème persistant. En collectant des spectres d'éclairs à haute cadence dans les 1 à 5 jours suivant l'explosion, les chercheurs ont pu limiter étroitement les paramètres du matériau circumstellaire entourant la supernova.

D'après leurs observations, l'ancêtre de SN 2023ixf avait probablement un taux de perte de masse de 6 x 10-4 M an-1 au cours des 2-3 dernières années précédant l'explosion. Ils ont également trouvé des preuves d'une coque CSM compacte formée à partir du matériau environnant se déplaçant à une vitesse de 55 km s-1, dans un rayon inférieur à 7 x 1014 XNUMX cm de l'ancêtre.

À partir des données collectées il y a environ 20 ans, il a été suggéré que l'ancêtre de SN 2023ixf pourrait être passé d'une supergéante rouge à une hypergéante jaune à courte durée de vie juste avant l'explosion. Le taux de perte de masse élevé et la vitesse du vent relativement élevée soutiennent cette hypothèse.

L’observation et l’investigation en cours de SN 2023ixf devraient marquer une étape importante dans l’histoire des supernovae de type II et contribuer à dévoiler le sort des étoiles massives dont la masse est comprise entre 10 et 20 masses solaires.

La source:

Jujia Zhang, Han Lin, Xiaofeng Wang et al. "Matériau circumstellaire éjecté violemment par une étoile massive juste avant sa mort." Bulletin scientifique.