Une enquête révèle des informations sans précédent sur l'éruption et le tsunami de Kolumbo en 1650

Une enquête récente menée par des scientifiques du Centre GEOMAR Helmholtz pour la recherche océanique de Kiel a mis en lumière l'éruption historique du volcan sous-marin Kolumbo en 1650. En utilisant une technologie d'imagerie avancée, les chercheurs ont pu reconstituer la séquence d'événements qui ont conduit à l'éruption du volcan sous-marin Kolumbo. tsunami catastrophique déclenché par l'éruption. Ces résultats offrent des informations précieuses pour le développement de programmes de surveillance de l’activité volcanique sous-marine active.

L'éruption du volcan Kolumbo dans la mer Égée a été un spectacle qui a émerveillé les témoins en 1650. Les rapports de cette époque décrivaient un changement remarquable dans la couleur et la température de l'eau, ainsi que l'éjection de roches incandescentes et la présence de le feu et la foudre. L'éruption a déclenché un tsunami dévastateur, avec des vagues atteignant des hauteurs allant jusqu'à 20 mètres, provoquant des destructions généralisées le long du littoral.

Le Dr Jens Karstens, chercheur principal de l'étude, explique comment ils ont reconstitué les événements historiques à l'aide de la technologie d'imagerie moderne. L’équipe a utilisé des méthodes sismiques 3D pour créer une image détaillée du cratère sous-marin, révélant qu’un glissement de terrain suivi d’une éruption explosive était à l’origine du tsunami. En comparant les récits de témoins oculaires historiques avec des simulations informatiques, les chercheurs ont confirmé que la combinaison de ces deux événements correspondait à la dévastation observée.

L’étude fournit non seulement un aperçu du passé, mais offre également des connaissances précieuses pour surveiller et prédire l’activité volcanique future. En comprenant les mécanismes à l’origine des éruptions et des tsunamis passés, les scientifiques peuvent développer des programmes de surveillance améliorés et potentiellement même des systèmes d’alerte précoce. Cette recherche contribue aux efforts en cours, tels que le projet SANTORY dirigé par le professeur Paraskevi Nomikou, dans la surveillance des troubles volcaniques dans les volcans sous-marins actifs.

L’utilisation de la sismique réflexion marine 3D a joué un rôle crucial dans cette étude. Cette technique géophysique utilise des ondes sonores qui rebondissent sur les couches géologiques situées sous le fond marin, permettant aux scientifiques de créer des profils transversaux détaillés. En utilisant plusieurs câbles de mesure remorqués derrière un navire de recherche, une image tridimensionnelle, connue sous le nom de volume sismique, peut être construite.

Grâce à ces progrès dans la technologie de l’imagerie et à notre compréhension croissante de l’activité volcanique sous-marine, nous sommes mieux équipés pour surveiller et atténuer les risques associés à ces phénomènes naturels. Les résultats de l’étude de l’éruption du Kolumbo rappellent l’incroyable puissance des volcans et l’importance d’étudier et de se préparer à leur impact potentiel.

QFP

Q : Comment les chercheurs ont-ils reconstitué les événements de l’éruption du Kolumbo de 1650 ?

R : Les chercheurs ont utilisé une technologie d'imagerie moderne, en particulier des méthodes sismiques 3D, pour créer une image détaillée du cratère sous-marin du volcan Kolumbo. En comparant les récits de témoins oculaires historiques avec des simulations informatiques, ils ont pu reconstituer la séquence d'événements qui ont conduit à l'éruption et au tsunami qui a suivi.

Q : Quelle est la cause du tsunami déclenché par l’éruption du Kolumbo ?

R : Les chercheurs ont découvert que le tsunami était dû à la combinaison d'un glissement de terrain suivi d'une éruption volcanique explosive. Cette conclusion a été obtenue en comparant les récits de témoins oculaires historiques avec des simulations informatiques et en alignant la dévastation observée sur la combinaison de ces deux événements.

Q : Comment ces résultats peuvent-ils aider à surveiller l’activité volcanique ?

R : Les connaissances acquises grâce à l'étude de l'éruption du Kolumbo de 1650 peuvent contribuer au développement de programmes de surveillance et potentiellement même de systèmes d'alerte précoce pour l'activité volcanique sous-marine active. Comprendre les mécanismes à l’origine des éruptions et des tsunamis passés permet aux scientifiques de mieux prédire et atténuer les risques associés aux futurs événements volcaniques.

Q : Qu’est-ce que la sismique réflexion marine 3D ?

R : La sismique réflexion marine 3D est une technique géophysique qui utilise des ondes sonores pour créer des images détaillées des structures géologiques situées sous le fond marin. En faisant rebondir les ondes sonores sur ces couches et en analysant les réflexions, les scientifiques peuvent construire des profils tridimensionnels, appelés volumes sismiques, qui fournissent des informations précieuses sur les caractéristiques géologiques et l'histoire des volcans sous-marins.