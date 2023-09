Une nouvelle menace de tremblement de terre découverte dans le nord-ouest du Pacifique, selon une étude

By

Une étude récente menée par l'Université de l'Arizona a révélé une menace de tremblement de terre jusqu'alors inconnue dans le nord-ouest du Pacifique. En examinant les cernes des arbres, les chercheurs ont pu identifier un événement sismique important qui s'est produit dans les basses terres de Puget, dans l'ouest de l'État de Washington, vers la fin de l'an 923 ou au début de l'an 924. Cette découverte a suscité des inquiétudes quant à la dévastation potentielle qu'un tel tremblement de terre pourrait provoquer dans le monde. région.

L'étude a révélé que des failles peu profondes similaires situées à moins de 18 milles sous la surface se sont rompues il y a environ 1,000 7.8 ans, comme lors des récents tremblements de terre dans la zone frontalière entre la Turquie et la Syrie. Ces tremblements de terre, d'une magnitude proche de 50,000, ont entraîné la destruction de milliers de bâtiments et la perte de plus de XNUMX XNUMX vies. Il semble désormais que le nord-ouest du Pacifique soit confronté à une menace de tremblement de terre similaire.

Les chercheurs estiment que plus de 4 millions d’habitants du nord-ouest du Pacifique, y compris de grandes villes comme Seattle, Tacoma et Olympia, sont à risque. L'étude a également révélé que les failles peu profondes de la région sont interconnectées, soit par des connexions souterraines, soit par le transfert de contraintes d'une faille à une autre. Cette découverte a conduit les chercheurs à suggérer que les modèles de risques régionaux actuels doivent être mis à jour pour inclure cette menace sismique.

Les scientifiques sont conscients de la présence de failles peu profondes dans la région depuis les années 1960, mais on ne savait pas exactement quand et comment ces failles se sont rompues pour la dernière fois. L'étude a utilisé des souches d'arbres mortes lors d'événements sismiques précédents pour déterminer le moment de ces tremblements de terre. En comparant les schémas de croissance des arbres anciens avec ceux encore vivants, les chercheurs ont pu déterminer que les événements sismiques se sont produits entre la fin de l'automne et le début du printemps, de la fin de 923 au début de 924.

La recherche met en évidence la nécessité d’améliorer la compréhension et la préparation face à cette menace sismique. Il rappelle également l’importance de mettre continuellement à jour les modèles de risques pour évaluer avec précision les risques posés par les catastrophes naturelles.

Sources:

– Étude de l’Université d’Arizona, dirigée par le professeur Bryan Black

– Publié dans la revue Science Advances