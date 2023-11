Une nouvelle étude révèle le potentiel du Vinigrol dans la suppression de la réponse inflammatoire

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences a découvert le potentiel prometteur du vinigrol, le produit naturel, pour inhiber la réponse inflammatoire de l'organisme. L'équipe, dirigée par le professeur Wang Lei de l'Institut de biophysique, a identifié la protéine disulfure isomérase (PDI) comme cible directe du vinigrol sur la membrane cellulaire.

Le vinigrol est connu pour ses diverses activités biologiques, notamment anti-hypertension et inhibition de l'agrégation plaquettaire. Cependant, cette étude met en lumière sa capacité à s’opposer à la signalisation du facteur de nécrose tumorale α (TNF-α), qui joue un rôle central dans les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde.

En concevant et en synthétisant une sonde bioactive de petites molécules de photoaffinité, les chercheurs ont réussi à identifier la PDI comme la cible protéique du vinigrol. Des recherches plus approfondies ont révélé que le vinigrol se lie au domaine b' du PDI, inhibant ses différentes activités telles que la réduction, l'oxydation, l'isomérisation et les fonctions de chaperon moléculaire. Au niveau cellulaire, le vinigrol s'est avéré inhiber la mort cellulaire induite par le TNF-α, améliorer l'activité protéase de l'ADAM17 et induire le clivage du TNFR1.

Dans un modèle murin de polyarthrite rhumatoïde induite par le collagène, le vinigrol a montré une efficacité significative dans la réduction du score arthritique et des lésions articulaires en induisant l'excrétion du TNFR1. Ce résultat prometteur suggère que cibler le module de signalisation PDI-ADAM17 pour réguler l’excrétion des récepteurs de cytokines pourrait constituer une stratégie potentielle pour le traitement des maladies auto-immunes.

Les résultats de cette étude ouvrent la voie à des recherches plus approfondies sur le développement de nouveaux inhibiteurs sélectifs de petites molécules de la signalisation du TNF-α, offrant ainsi de nouvelles possibilités pour le traitement des maladies auto-immunes, notamment la polyarthrite rhumatoïde.

